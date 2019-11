Défis RSE Maroc: Renault Maroc se distingue pour son engagement environnemental

le Groupe Renault Maroc a remporté le trophée Défis Responsabilité Sociale et Environnementale Maroc pour « l’environnement » lors de la cérémonie de remise des prix à la résidence de France à Rabat.

Le Groupe Renault s’appuie sur une stratégie environnementale basée sur des processus industriels innovants à haute performance écologique. Le Groupe a été le 1er constructeur automobile à prendre un objectif public de réduction de son empreinte carbone. Le Groupe Renault s’est également engagé depuis plus de 9 ans dans le développement des motorisations 100% électriques, n’émettant aucun polluant.

Dans une démarche continue de préserver l’environnement des régions dans lesquelles les sites d’usines sont implantées, le Groupe Renault se donne les moyens de mettre à niveau les usines existantes et de construire de nouveaux modèles de sites de production à faible impact environnemental.

Lancée en 2012, l’usine de Tanger vient concrétiser la stratégie environnementale du Groupe en étant la 1ère usine dans l’industrie automobile mondiale conçue pour atteindre zéro émission de CO2 et zéro effluent industriel. L’usine contribue pleinement au développement durable de la région qui s’inscrit en parfaite synergie avec la stratégie du Royaume de développer les énergies renouvelables et préserver l’eau. L’usine de Tanger bénéficie d’une gestion énergétique à très faible impact environnemental, dont 90% de ses besoins sont couverts d’une part, par la chaufferie biomasse qui utilise du bois et des noyaux d’olives pour son fonctionnement. D’autre part, l’électricité verte provenant du parc éolien contribue à éviter près de 100 000 tonnes de CO2 chaque année. Renault économise 70% de la consommation d’eau de l’usine et empêche tout rejet polluant grâce au recyclage à 100% des eaux industrielles usées.

Les Trophées des Défis RSE mettent en lumière des actions innovantes, solidaires et respectueuses de l’environnement, preuve de la montée en puissance au Maroc de la prise en compte de la RSE dans les entreprises et organisations. Cette récompense vient ainsi confirmer le positionnement du Groupe Renault dans le Royaume.