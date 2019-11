Vent d’innovations sur KFC grâce à sa nouvelle équipe managériale marocaine 

Depuis 2001, date de l’inauguration du premier KFC au Maroc, 17 autres restaurants ont ouvert leur porte dans le Royaume. Et si l’enseigne est américaine, KFC Maroc a misé sur l’excellence marocaine, en termes d’équipes comme de fournisseurs.

Aujourd’hui, l’entreprise est à l’aube d’un nouveau développement de la marque au Maroc grâce à la stratégie lancée par la nouvelle équipe managériale.

« La nouvelle équipe managériale, une équipe marocaine d’excellence, a donné un nouvel élan à KFC Maroc. Sa stratégie de développement orientée client et la montée en compétence qu’elle a initiée à tous les niveaux de l’entreprise donnent déjà des résultats visibles et ce n’est qu’un début ! », tient à noter M. Anass Kadmiri, (Operation Country Manager KFC), ajoutant « Tous ensembles, nous sommes plus que jamais engagés à respecter les exigences de la marque et à satisfaire les consommateurs marocains».

C’est sur la Corniche de Casablanca qu’est apparu pour la première fois au Maroc le sourire du Colonel Sanders, l’initiateur du fameux Kentucky Fried Chicken (KFC) et le créateur de la recette de poulet la plus appréciée dans le monde mais dont le secret est aussi le mieux gardé ! KFC Maroc ne représentait alors que 30 collaborateurs. L’équipe compte désormais 450 femmes et hommes (600 durant la période estivale) dédiés à satisfaire les gourmands qui se pressent dans ses 17 restaurants. La savoureuse recette de poulet frit est restée inchangée mais KFC Maroc n’a eu de cesse d’évoluer pour satisfaire au mieux la clientèle locale.

Forte d’une nouvelle équipe marocaine ayant une grande connaissance du marché local, l’enseigne connaîtra ces prochains mois un nouvel élan destiné à améliorer et anticiper les attentes de ses clients. Il se concrétisera par l’accélération de la transformation de ses restaurants qui adopteront tous un nouveau design casual moderne ; l’ouverture de 4 nouveaux établissements ; et la mise en place de nouveaux critères de recrutement. Plus que jamais, KFC Maroc peut se définir comme une entreprise marocaine qui a apporté au Royaume sur une expertise américaine. Un exemple concrétise parfaitement ce fait : les restaurants servent aujourd’hui un poulet 100% marocain, préparé selon une recette américaine!

Nourrissant de grandes ambitions pour la marque, cette nouvelle équipe marocaine peut compter sur sa grande connaissance du marché local en général, du secteur Fast Food en particulier. Un atout qu’elle a décidé de mettre à profit afin d’être encore plus à l’écoute de sa clientèle et d’anticiper les envies des consommateurs en matière de produit, de service et d’implication de la marque dans la communauté. Et le changement ne se limite pas aux équipes managériales. De nouveaux critères de recrutement ont été mis en place pour les Crew members opérant dans tous les restaurants. Désormais issus d’instituts spécialisés en formation restauration, tourisme, etc, ils mettront ainsi leurs compétences et leurs sens du service… au service des clients de KFC

Des produits marocains de haute qualité et perpétuellement contrôlés.

« Il faut aussi souligner la montée en compétence des fournisseurs qui nous approvisionnent chaque jour en produits frais de très grande qualité. Si les recettes que nous suivons sont américaines, grâce à eux, notre poulet est 100% marocain ! » indique M. Anass Kadmiri.

Avant d’intégrer la liste des fournisseurs de KFC, les producteurs ont dû, au préalable, réussir un audit pointu opéré par la maison mère (KFC International) certifiant que la viande répond aux standards internationaux en termes de sécurité alimentaire, qualité du produit… Autre ingrédient phare des restaurants KFC, la salade est également produite au Maroc. Elle est bio et certifiée Global G.A.P (un référentiel de bonnes pratiques agricoles), c’est-à-dire qu’il répond aux bonnes pratiques et de culture dans les fermes, pour assurer la sécurité alimentaire et respecter l’environnement. Enfin, afin de répondre aux exigences de qualité de KFC, les producteurs marocains d’huile ont développé une nouvelle huile de tournesol, sans odeur et non graisseuse. Ainsi, l’activité générée par KFC Maroc crée non seulement des emplois mais incite les producteurs à se conformer aux standards internationaux. Il faut ajouter que tous ces producteurs sont régulièrement audités par un organisme indépendant. Désormais 80% des fournisseurs sont basés au Maroc et ce chiffre devrait encore augmenter. Une chose est sûre cependant : le fameux mélange de 11 herbes et épices, dont la recette est jalousement tenue secrète, sera toujours importée de la maison mère !

Un seul mot d’ordre en cuisine : fraîcheur Au Maroc aujourd’hui, comme dans le Kentucky de 1939, pas de produit surgelé. Le poulet frais est livré chaque jour. Mariné, il n’est pas conservé plus de 24 heures et une fois cuit, il est gardé dans les fours pendant un temps très limité. Le Colonel Sanders veillait personnellement à la fraîcheur des produits, les équipes marocaines de KFC aussi. Sitôt commandé, sitôt cuit et servi. Il en va du poulet comme de toutes les autres succulentes recettes de la carte.

Des restaurants rénovés, un design convivial et confortable Afin d’offrir plus de confort aux clients, les restaurants KFC évoluent et adoptent un concept appelé K2. Son esprit chic et moderne confère aux restaurants un design casual qui invite à la convivialité et à la sérénité. Et parce que la satisfaction des familles, et tout particulièrement des petits, est au cœur des préoccupations de KFC depuis toujours, certains établissements disposent d’un bel et grand espace de jeux, à l’instar du KFC situé sur la Corniche de Casablanca. Cinq restaurants ont déjà été rénovés, les autres le seront dans les mois qui viennent. Et ce n’est pas tout, d’ici 2020, d’autres restaurants KFC s’ouvriront au Maroc, de quoi rendre ces recettes « bonnes à s’en lécher les doigts », encore plus proches des gourmands.