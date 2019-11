Ocean Palm : livraison des deux premières tranches

Ocean Palm, projet de Palmeraie Immobilier à Dar Bouazza démarre la livraison des deux premières tranches dont la commercialisation rencontre un vrai succès

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

Palmeraie Immobilier, la marque de l’immobilier de luxe et de haut standing du groupe Palmeraie Développement, annonce la livraison de nouvelles tranches de son projet Ocean Palm, une adresse privilégiée au cœur de Dar Bouazza. Faisant suite à la commercialisation réussie des deux premières tranches du programme, Palmeraie Immobilier lance également la commercialisation de la troisième tranche du projet, composée de 56 pavillons duplex XL, qui seront achevés à la fin de l’année.

À quelques minutes de Casablanca, Ocean Palm est un complexe résidentiel sécurisé composé d’appartements et de pavillons implantés dans un environnement convivial entre mer et nature. Le projet s’étale sur 21 ha et se compose de 728 unités, soit 38 commerces et 690 unités d’habitations réparties en 322 appartements, 272 pavillons duplex et duplex XL, et 96 pavillons triplex.

Les unités achevées et réceptionnées du projet concernent à ce jour 222 appartements de 62m² à 130m², 38 commerces et 128 pavillons duplex titrés.

Privilégiant une faible densité et des aménagements extérieurs diversifiés, Ocean Palm incarne tout le savoir-faire de Palmeraie Immobilier. Son offre résidentielle innovante et diversifiée, avec des duplex et pavillons XL, ainsi que des immeubles en R+2, présente un excellent rapport qualité-prix. A la clé : une expérience de vie qui mêle architecture raffinée, espaces de vie optimisés, ainsi qu’un large éventail de commodités : centre de bien-être, superette, terrain de sport, piscines, jardins, crèche, centre de santé ou encore commerces de proximité.

Novateur, élégant et fonctionnel, Océan Palm fait également la part belle à la lumière naturelle grâce à des appartements traversant et des ouvertures généreuses, alliant harmonie et confort dans des atmosphères cosys et contemporaines. Au programme, des finitions de qualité allant des revêtements aux éclairages en passant par les sanitaires et l’électroménager.