Les afterworks de l’hôtel Barcelo Anfa Casablanca

Premier hôtel cinq étoiles des six hôtels que compte le groupe & Resorts au Maroc, le Barcelo Anfa Casablanca est situé en plein cœur de la ville blanche sur le boulevard Anfa. Ce nouvel établissement qui fêtera bientôt sa première année, innove à tous les niveaux.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

Avec une conception moderne et une décoration au style Art Déco, l’hôtel apporte une pièce maîtresse dans l’offre touristique casablancaise.

Avec la rentrée 2019, le Barcelo Anfa Casablanca lance des afterworks très chic et tendance. Tous les mardis et jeudis à partir de 19H et jusqu’à 22H, les casablancais pourront y aller pour décompresser après une journée de travail. Dans un cadre cosy et une animation lounge musique, on peut y déguster des Tapas préparés par le chef cuisinier de l’hôtel.

Les Afterworks du Barcelo Anfa Casablanca offrent des moments privilégiés de partage entre collègues, amis ou encore pour du networking ou des rencontres BtoB…En sommes des moments conviviaux pour se décharger du poids stressant d’une journée de travail.

Ces afterworks sont les nouveaux RDV Corporate qu’offre le Barcelo Anfa Casablanca. Ils promettent à leurs adeptes des nouveautés régulièrement pour rencontrer amis, collègues ou partenaires dans un environnement chaleureux et une ambiance cool et conviviale.