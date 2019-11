Inauguration du premier Radisson Blu Hotel à Casablanca City Center

Radisson Hotel Group a choisi pour son premier hôtel à Casablanca un emplacement privilégié : celui de l’emblématique boulevard Mohammed V. Ce lieu urbain, convivial et touristique à proximité immédiate de la médina, apporte au Radisson Blu Hotel, Casablanca City Center une dimension culturelle unique.

Ce nouveau joyau de la ville blanche a su retranscrire dans sa conception le subtil mélange de la tradition et de la modernité, à l’image de la capitale économique du Royaume. Au croisement du nouveau quartier d’affaires et d’un ensemble de boutiques et d’enseignes variées, l’hôtel constitue un point de départ idéal pour une escapade culturelle, business ou shopping.

Fabrice Castellorizios, District Director Maghreb de Radisson Blu, explique : ​« Nous sommes ravis de développer la présence de Radisson Blu, une référence des hôtels haut de gamme, dans une ville aussi riche et internationale que Casablanca. Nos clients peuvent désormais profiter de tout ce que la métropole a à offrir, comme ses sites historiques, ses promenades urbaines, sa corniche au bord de l’Atlantique et ses nombreux centres d’intérêts pour les shoppers, les familles en quête de loisirs, mais aussi les femmes et hommes d’affaires. »

Une renaissance culturelle du boulevard Mohammed V grâce à des collaborations artistiques marocaines

Le Radisson Blu Hotel, Casablanca City Center est une signature du célèbre designer et architecte Jaime Beriestain : alliant matériaux nobles et touches art modernes qui ne peuvent que rappeler l’identité du quartier et du boulevard Mohammed V. Dans cet esprit, l’architecte Jaime Beriestain a collaboré avec la Fondation Studio Artwork pour mettre en lumière la dimension culturelle marocaine.

Avec l’ambition de redynamiser un quartier au patrimoine architectural riche, la Fondation Studio Artwork a créé un programme artistique original tourné vers la renaissance culturelle du boulevard Mohammed V en collaborant avec des artistes marocains de toutes les générations travaillant avec une panoplie de formes d’expression : sculpture, fresque murale, peinture, dessin, art africains, pour ne citer qu’eux.

Ainsi, le visiteur découvrira à partir de son lobby lumineux l’univers de la collaboration artistique majeure avec le Maître Mohammed Melehi à travers des peintures grand format spécialement conçues pour les espaces communs de l’hôtel. Dans un esprit plus intime, les 120 chambres et suites, qui arborent une palette de couleurs neutres, abritent des oeuvres des étudiants de l’Ecole des Beaux Arts de Casablanca et du sculpteur et céramiste Moussa Zakani.

A l’extérieur, une fresque street art de 28 mètres de Machima, aka Mehdi Annassi, faisant le trait d’union entre les espaces précités, rend hommage aux plus beaux monuments Art Déco de la ville blanche.

Une adresse incontournable pour la gastronomie, le bien-être et le monde des affaires

L’hôtel est doté de deux restaurants : le premier, La Collection-Brasserie, propose une carte gastronomie bistrot-chic quant au second, plus intime, fera voyager le client dans les contrées japonaises grâce à la première enseigne Yuzu à Casablanca.

Avec son rooftop unique, le Radisson Blu Hotel, Casablanca City Center s’impose comme un incontournable de la vie nocturne : le Caprice Bar et sa piscine dorée garantissent une vue panoramique sur la ville.

Pour des moments détente, les clients pourront s’évader dans l’univers mystique d’un spa somptueux doté d’un jacuzzi, d’un hammam et sauna, d’une piscine couverte, de cabines de massages et d’un salon de coiffure et de soins parfaitement agencé par le designer Jaime Beriestain. Une réelle expérience d’éveil des sens marquera tous visiteurs à travers des circuits bien-être composés de : sauna, ice-machine, hammam, salles de massage, jacuzzi et surtout une piscine couverte donnant sur un jardin exotique.

Le Radisson Blu Hotel, Casablanca City Center dotera la ville de Casablanca d’un nouveau centre d’affaires d’une superficie de 450 m2 équipé d’espaces modulaires ainsi que d’une salle plénière de 180 m2 attenante à la terrasse, pour les professionnels et les grandes célébrations.