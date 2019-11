Êtes-vous prêt pour M Avenue ?

Pour la première fois depuis le début des travaux, M Avenue dévoile en vidéo l’ampleur de son projet, et présente l’ensemble des différents lieux qui composent ce nouveau quartier, futur cœur de Marrakech.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

Marrakech, toujours plus envoûtante. Toujours plus innovante. La capitale touristique du Maroc est aujourd’hui une destination culturelle et de loisirs incontournable reconnue pour son artisanat, son architecture, sa gastronomie et ses rendez-vous culturels. Un lieu magique et glamour qui séduit les touristes du monde entier. Des richesses et un contexte économique dans lequel M AVENUE a décidé de célébrer l’art de vivre Marrakchi en imaginant au cœur de la ville, un nouveau quartier pour une expérience immersive et multi-sensorielle.

M AVENUE, UN QUARTIER POUR DES EXPÉRIENCES INÉDITES :

Pour la première fois au Maroc, une avenue privée qui offre tout à la fois et le privilège d’évoluer dans un environnement calme et sécurisé. Voilà la promesse de M AVENUE qui s’articule autour d’expériences inédites.

Un shopping à ciel ouvert de 500 mètres avec plus de 120 boutiques et les enseignes des plus grands créateurs de mode et de design. Véritable paradis du shopping, cette promenade arborée, abritera également des restaurants, cafés où les visiteurs pourront déguster une cuisine cosmopolite.

M Avenue c’est également des résidences de prestige. Un cadre de vie privilégié, design et confortable, imaginé par des architectes italiens de renom. Les résidents pourront profiter de services exclusifs dignes d’hôtels de luxe. Ils auront pour voisin, le luxueux hôtel CR7 Pestana de Cristiano Ronaldo.

Autres composantes : M Clinic, un centre de soins esthétiques médicalisé aux traitements innovants et le M Art Studio qui accueillera parents et enfants autour d’activités éducatives, artistiques et physiques. L’enseignement supérieur aura également sa place. Une école privée orientée sur les nouvelles technologies et le digital accueillera des étudiants du monde entier. Ce nouveau quartier offrira également des espaces de travail inspirants pour les sociétés et start-up. Enfin M Avenue, accueillera un lieu inédit pour l’art et la culture marocaine : M Bab. Un centre culturel interactif de 3000m2 composé d’un espace d’exposition permanent et d’ un auditorium pour permettre aux visiteurs d’appréhender la culture et l’esprit Marrakchi.

OUVERTURE ÉTÉ 2020 !