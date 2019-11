Comicom lance la marque Mahindra au Maroc

Le crossover urbain KUV 100

Nouvelle option sur le segment des mini-SUV, le crossover Mahindra KUV 100 est un concentré de technologie, conçu en Inde dans la Mahindra Research Valley, le centre de recherche et développement de Mahindra. Fruit du travail de 300 ingénieurs et concepteurs, le véhicule est équipé d’un moteur 1,2 litre essence et diesel intégrant différentes technologies, comme le DVVT, système d’ouverture à double soupape variable qui garantit une meilleure consommation de carburant. Le KUV 100 offre également des performances supérieures et des émissions de CO² réduites. Ses équipements comprennent l’ordinateur de bord, la climatisation, l’écran tactile, le bluetooth, les commandes au volant, l’ouverture et le démarrage sans clé, et d’autres options pour un maximum de confort. Idéal pour une utilisation urbaine ou une escapade pour l’aventure, le KUV 100 présente un coffre spacieux de 243 litres, extensible à 473 litres.

XUV 500 : le SUV 7 places

Le XUV 500 est un SUV 7 places qui possède une allure moderne et stylée et qui propulse l’expérience de conduite à un niveau supérieur avec une navigation plus facile, à la fois sur la route et sur terrain difficile. Le véhicule comble ainsi le fossé entre le style et la fonctionnalité, le luxe et la robustesse, la performance et l’économie. Conçu par l’équipe d’ingénierie de Mahindra, le véhicule arbore une calandre imposante et chromée ainsi que des feux avant qui adoptent la technologie LED. L’habitacle séduit par la qualité des matériaux, et surtout avec son nouveau système d’infotainment tactile couleur qui permet de connecter son smartphone grâce à Android Car et de profiter d’une large gamme de fonctionnalités. Equipé d’un moteur 2,2 litres diesel qui développe 140 Chevaux, le XUV 500 offre une conduite confortable dans toutes les situations et procure au conducteur une sensation agréable pour les courts et longs trajets.

Le pick-up Scorpio nouvelle génération

Avec sa nouvelle carrosserie, sa transmission à six vitesses, son moteur turbo diesel d’une puissance accrue de 140 chevaux et sa charge utile impressionnante de 1 195 kg, le nouveau pick-up Scorpio est une révolution. Doté d’un moteur 2,2 litres fiable et économique, le véhicule affronte tous les challenges professionnels avec aisance. Scorpio est un véhicule polyvalent avec tout le confort nécessaire, qui offre une panoplie d’équipements de série, comme la climatisation, le bluetooth, la fermeture centralisée commandée à distance… Le Scorpio propose en outre d’importantes améliorations avec des intérieurs plus attrayants, un style plus percutant et un excellent rapport performance-qualité-prix. L’utilitaire offre ainsi la même sensation qu’une voiture, tout en conservant la robustesse et la fiabilité qui font la renommée du modèle dans le monde.

Deux nouveaux showrooms Mahindra à Casablanca

Comicom ouvre les portes de ses deux showrooms à Casablanca pour la commercialisation des véhicules Mahindra. Situés sur la Route desserte des usines sur l’autoroute Casablanca – Rabat et au centre-ville, au 24 boulevard Félix Houphouët-Boigny, ces espaces de superficies d’exposition respectives de 900 m² et 400 m² portent l’expérience Mahindra à un niveau supérieur. Ils proposent un environnement moderne entièrement dédié à l’accueil et à la satisfaction client.

Le service après-vente de Mahindra est géré par une équipe de professionnels formée par le constructeur indien. Il dispose de l’équipement, de l’outillage et du matériel de diagnostic nécessaires à tout type d’entretien et de réparation. Comicom met également à la disposition de ses clients des véhicules de démonstration, afin de leurs permettre d’apprécier les performances du modèle de leur choix.

Les ouvertures des showrooms de Casablanca seront suivies en 2020 par l’implantation de nouvelles succursales dans les villes de Rabat, Marrakech, Agadir et Tanger. D’ici cinq ans, Comicom prévoit de couvrir l’ensemble du territoire avec 15 succursales, dotées chacune de l’ensemble des installations et équipements pour répondre au mieux aux attentes de sa clientèle.