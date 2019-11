En prévision du Brexit, le Maroc et le Royaume-Uni signent un accord d’association

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’Etat britannique chargé du Développement international, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord Andrew Murrison ont signé à Londres, le 26 octobre 2019, un accord d’association liant le Maroc et le Royaume-Uni. Cet accord devrait entrer en vigueur après le Brexit.

“Un accord de continuité”

Cet accord d’association reprend les mêmes termes que celui engageant le Maroc et l’Union européenne, notamment en termes de territorialité. Le nouvel accord devrait donc s’appliquer à l’ensemble du territoire marocain, Sahara inclus. Pour rappel, dans le cadre de la relation Maroc-UE, l’accord d’association encadre les accords de pêche et les accords agricoles liant les deux parties.

Dans un communiqué diffusé le 26 octobre, la diplomatie marocaine rappelle que la signature de cet accord intervient “dans la suite de contacts suivis entre les deux familles royales” parmi lesquels la rencontre entre le roi Mohammed VI et le prince Harry et la duchesse Meghan Markle. Deux accords portant sur un “mécanisme de règlement des différends” et sur “l’accès au marché britannique de l’ensemble des produits issus...