Hassan Abyaba récupère les attributions de l'ex-ministère de la Communication

Hassan Abyaba, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, récupérera également les attributions du ministère de la Communication. Depuis le remaniement gouvernemental du 9 octobre dernier, la question de posait de savoir ce qui allait advenir des institutions et services qui étaient placés sous la tutelle de Mohamed Laâraj. Cette situation avait notamment mené à la suspension des importations de livres qui sont soumises à un visa spécial délivré par l’Unité des publications étrangères, affiliée à la direction des Relations publiques au sein du même ministère.

Le projet de décret, précisant les attributions de Hassan Abyaba, est désormais prêt. Signé par le ministre en date du 22 octobre, le texte doit entrer en vigueur après son adoption lors d’un prochain conseil de gouvernement.

Jusqu’ici, le ministère de la Communication était chargé de la “préparation et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans tous les domaines de la communication”. Il exerçait également “la tutelle sur les établissements publics et sur les autres organismes dépendant de son autorité”, à leur tête l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC).