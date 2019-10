Tunisie: Kaïs Saïed, la nouvelle révolution

Dimanche 13 octobre au soir sur l’avenue Bourguiba, au centre-ville de Tunis, une foule compacte criait sa joie. Les bureaux de vote avaient à peine fermé leurs portes que des Tunisiens se retrouvaient déjà sur l’artère symbolique du pays pour célébrer la victoire de leur candidat à l’élection présidentielle. Enseignant en droit retraité, Kaïs Saïed est arrivé en tête avec 72,71% des voix face au magnat des médias, Nabil Karoui, crédité de 27,29% des suffrages. L’élection du nouveau président renverse la table de l’establishment, qui se partageait la scène politique depuis 2011.

Une révolution “constitutionnelle”

Au milieu des chants, des klaxons et des drapeaux, Moncef Jlassi, 21 ans, est fou de joie: “Je suis très fier de mon pays. C’est un sentiment incroyable. Je suis fier du score, c’est une exception dans le monde. On retrouve ce soir le sentiment de la révolution”, s’exclame le jeune étudiant et conseiller municipal.

Alors que la foule grossit sur l’avenue, journalistes et partisans du candidat Kaïs Saïed s’agglutinent dans la salle d’un hôtel, réservée pour une conférence de presse. C’est que le...