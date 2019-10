Ramzi Boukhiam: “A Taghazout, vous avez l’impression d’être à Bali”

Smyet bak ?

Mohamed.

Smyet mok ?

Joeke van Beijeren.

Nimirou d’la carte ?

Il faut que je la trouve déjà… Voilà : 480814.

Vous êtes le premier sportif marocain qualifié pour les JO 2020, vous vous y attendiez?

En allant à la compétition, je savais ce qu’il fallait que je fasse pour être qualifié et que je devais me battre. J’avais déjà battu mes concurrents, je savais donc que c’était possible, mais je ne m’y attendais pas non plus.

Le surf va faire son entrée pour la première fois aux Jeux Olympiques et vous êtes le premier sportif marocain à décrocher votre billet pour 2020. C’est une claque pour les athlètes des autres disciplines, non?

Pas du tout ! Au contraire, je trouve que c’est une bonne chose pour le Maroc. Nous avons 3500 kilomètres de côtes avec des vagues de fond. Le surf commence à exploser chez nous. Il y a des régions comme Taghazout qui vivent à fond...