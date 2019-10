Noritsu, Glitter, Bosaina : des DJs qui déboîtent

Sans verser dans le chauvinisme ou le corporatisme féminin primaire, dans le petit et très restreint milieu de l’électro issu du Maghreb ou du Machreq, il y a des artistes femmes dont le talent est inouï. Elles ont moins de visibilité et de plateformes d’expression que leurs confrères, mais n’en déméritent pas moins. A l’occasion du festival Moga, qui s’est tenu du 11 au 13 octobre à Essaouira, nous avons tiré le portait de Noritsu, Glitter et Bosaina. Trois DJs aux univers et parcours contrastés, à découvrir sans plus tarder.

Noritsu

L’image racontée par le son

Depuis qu’elle a posé ses bagages à Marrakech, il y a une année de cela, Noria Chaal navigue entre différents univers avec, comme constante, sonder le pouls des dynamiques émergentes ou ancestrales qui rythment le pays. Cette Franco-marocaine de 28 ans crée et produit de la musique électro (à petite échelle), réalise des vidéos sur le son d’hier et d’aujourd’hui et s’affaire dans l’équipe organisatrice du festival Atlas Electronic de Marrakech.