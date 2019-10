Défaillances d'état civil et carences statistiques : l'Afrique face à ses “invisibles”

Les officiels arrivent, la foule se lève dans la salle principale du Centre de conférences international Mulungushi de Lusaka. “Merci à notre seigneur pour ce jour. Qu’il nous guide et place cette conférence sous les meilleurs auspices”, annonce le maître de cérémonie, suivi d’un “Amen” qui retentit à l’unisson.

Chargée d’espoir. Ainsi commence cette 5e conférence des ministres africains chargés de l’enregistrement des faits d’état-civil, conjointement organisée par le gouvernement zambien, la Banque africaine de développement (BAD), la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et l’Union africaine (UA). Du 14 au 18 octobre, ministres, secrétaires généraux, présidents d’institutions et experts se sont relayés autour de la thématique méconnue de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques vitales (CRVS), qui définit l’identité juridique officielle des citoyens d’un pays.

Tous les grands institutionnels étaient présents à l’événement pour cet enjeu de taille : dans le monde, les estimations annoncent plus d’un milliard et demi de personnes qui...