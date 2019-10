Casablanca Finance City : clap de fin pour le régime fiscal préférentiel

Le gouvernement marocain a finalement cédé à la pression de Bruxelles. En effet, plusieurs mesures figurant dans le projet de Loi de Finances 2020 visent à sortir le Maroc de la liste grise des paradis fiscaux. Il en est ainsi de l’Impôt sur les sociétés (IS) à l’export : ce taux passera de 17,5 % à 20 %. Un réajustement progressif qui se fera sur cinq ans.

Et comme l’avait annoncé TelQuel en mai dernier, le régime fiscal préférentiel accordé aux entreprises ayant le statut Casablanca Finances City (CFC) est bel et bien terminé. Jusqu’à présent, ces entreprises bénéficiaient d’une exonération totale de l’IS les cinq premières années de leur activité, et étaient soumises à un taux réduit de 8,75 % sur le chiffre d’affaires à l’export au-delà de cette période. Dans le PLF 2020, ce régime fiscal sera tout bonnement abandonné en faveur d’un taux d’imposition unifié à 15 %.

CFC contre UE

Ce nouveau régime fiscal figurait parmi les recommandations du cabinet Ernst & Young pour se conformer aux injonctions de l’Union européenne. Dans une note confidentielle que TelQuel avait pu se...