La grâce royale, prélude à une réforme ?

Au sortir de la prison d’El Arjat, dans les environs de Salé, Hajar Raissouni adresse un signe de victoire aux journalistes. Le même qu’elle avait brandi, le 30 septembre dernier, après la sentence prononcée par le Tribunal de première instance de Rabat.

“Je suis innocente. J’ai subi une grande injustice et une terrible agression”, a réagi Hajar Raissouni, au micro de l’AFP, juste après sa libération, le 16 octobre. Quelques heures plus tôt, un communiqué du ministère de la Justice venait mettre fin au calvaire de la journaliste. Il annonçait que le roi Mohammed VI avait accordé sa grâce à l’ensemble des personnes condamnées dans le cadre de l’affaire Hajar Raissouni.

Comme la journaliste d’Akhbar Al Yaoum, les quatre autres personnes condamnées par la justice – son fiancé, le médecin, son assistant et sa secrétaire – ont été graciées. “Cette grâce royale s’inscrit dans le cadre de la compassion et la clémence reconnues au Souverain et du souci de SM le Roi de préserver l’avenir des deux fiancés qui comptaient fonder une famille conformément aux préceptes religieux et à...