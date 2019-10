Une nouvelle approche en matière de café au lait

Trois amateurs de café sur quatre à travers le monde apprécient le café au lait ; Nespresso, leader du café portionné, présente ses mélanges les plus récents spécialement conçus pour être dégustés avec du lait. Imaginant une nouvelle approche en matière de mélange de café, Nespresso a passé six années à étudier l’interaction entre le café et le lait, afin de concevoir la gamme de cafés au lait BARISTA CREATIONS.

L’équipe de développement de Nespresso a testé 18 origines de café en provenance du monde entier et s’est concentrée sur les techniques de torréfaction et de mouture, afin d’obtenir un café au lait parfait chez soi, grâce aux machines à recettes lactées de Nespresso.

Derrière le mélange

« Le parcours qui permet de concevoir un café au lait parfaitement équilibré trouve son inspiration dans le métier des baristas professionnels » et en s’interrogeant sur les attentes et la motivation de nos consommateurs à boire du café au lait, a déclaré Karsten Ranitzsch, directeur Café chez Nespresso. « Nos experts en café ont donc commencé par consulter les consommateurs et il n’a pas été surprenant d’apprendre que chacun d’entre eux a des préférences et des façons différentes de consommer le café avec du lait. Ce n’est qu’après avoir bien compris tout cela, et en tenant compte de la diversité des réponses, que nous avons commencé à développer nos nouveaux mélanges, spécialement conçus pour les recettes lactées. Notre équipe, qui se compose de torréfacteurs, d’experts sensoriels, de baristas professionnels, de chercheurs en produits alimentaires et d’ingénieurs s’est engagée dans cette voie afin d’explorer les interactions entre le café et le lait et créer le meilleur mélange de café à déguster avec du lait. »

À partir de 18 différentes origines de café, près de 20 000 cappuccinos ont été testés et plus de 120 prototypes de café ont été produits. Grâce à des essais sophistiqués, les experts ont repoussé les limites de la torréfaction et de la mouture, afin d’obtenir les principales caractéristiques d’un mélange de café à déguster avec du lait. BARISTA CREATIONS est le résultat de la nouvelle gamme permanente de Nespresso, spécialement conçue pour des recettes à base de café et de lait.

BARISTA CREATIONS : La nouvelle gamme permanente de café

Ceux qui recherchent une certaine amertume, de l’acidité, de la densité, des goûts et des arômes audacieux dans leur tasse de café au lait, seront comblés par la gamme BARISTA

CREATIONS de Nespresso. Pour répondre à tous les goûts, chaque création a été conçue pour son alchimie unique avec du lait. D’un café court à un grand cappuccino, une grande variété de recettes peut être envisagée à partir de chaque création.

La gamme a fait l’objet de tests exhaustifs pour s’assurer de créer des recettes lactées idéales, adaptées à tous les goûts. Elles peuvent également être associées à des substituts de lait d’origine végétale, comme le lait d’avoine ou le lait de soja. Ainsi, tous les amateurs de café peuvent désormais exprimer leur créativité et devenir des baristas au sein de leur foyer.

Gamme originale de café BARISTA CREATIONS

Chiaro (signifie « clair » en italien) – S’inspirant des baristas de Brooklyn, Chiaro est destiné aux recettes à base de café et de lait onctueuses et sucrées. Sa torréfaction très légère révèle des notes de caramel doux et de biscuit lorsque du lait est ajouté. Alors laissez-vous tenter par un doux Cappuccino.

Scuro (signifie « foncé » en italien) – S’inspirant des baristas de Melbourne, Scuro constitue l’équilibre parfait entre le lait et des notes de café torréfié. Son profil est intense, torréfié et très équilibré, lorsque du lait est ajouté. Assurez-vous de créer un Intenso Cappuccino.

Corto (signifie « serré » en italien) – S’inspirant des baristas espagnols, Corto possède un goût puissant et une texture sirupeuse pour des recettes avec un peu de lait. Le mélange est très foncé, épicé, intensément torréfié et fumé lorsqu’il est dégusté avec du lait. Il est idéal pour un Spanish Cortado traditionnel.

Les machines à recettes lactées de Nespresso : Pour toutes vos recettes à base de café et de lait

La nouvelle gamme permanente de café est idéale pour les machines à recettes lactées de Nespresso, conçues pour mettre en valeur l’expérience de la texture d’un café au lait gourmand.

Les machines Latissima de Nespresso offrent un confort exceptionnel pour savourer le plaisir de nombreuses et excellentes recettes à base de café et de lait, chez soi, par simple

pression d’un bouton. Grâce à l’expertise de Nespresso en matière de café et au système venturi de la machine, les buveurs de café au lait peuvent obtenir la mousse de lait idéale pour leurs recettes préférées.

Tous les amateurs de café peuvent devenir des baristas, chez eux, grâce aux machines Creatista de Nespresso. Elles permettent de créer facilement d’authentiques cafés à base de lait de qualité supérieure grâce à une solution innovante : la buse vapeur automatique Breville. Ces machines étant polyvalentes, il est possible de régler le volume de café, la température du lait et la texture du lait.

Ceux qui cherchent à améliorer leur expérience du café et du lait peuvent également acheter les chocolats des nouvelles éditions limitées, pour les moments de café extrêmement gourmands.