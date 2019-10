Des sculptures monumentales pour les gares Rabat-Agdal et Casa-Voyageurs

L’ONCF a commandé aux plasticiens Mohamed El Baz et Hassan Darsi deux sculptures monumentales pour orner les gares de Rabat-Agdal et Casa-Voyageurs. Les deux œuvres seront montrées le 15 novembre, date anniversaire de l’inauguration des deux stations.

A Rabat-Agdal, Mohamed El Baz propose une carte du Maroc, découpée selon les 12 régions et renversée à l’horizontale. “Cette gare permet de traverser le Maroc du nord au sud, à travers ses différentes régions. Elle renvoie à cette notion de transit”, nous confie l’artiste. A la tombée de la nuit, son œuvre, installée à l’entrée de la gare, s’illumine et change de couleur. “Le quartier aura dans l’avenir une vie nocturne et je voulais que ma pièce soit vivante”, explique-t-il.

Quant à Hassan Darsi, il offre à voir au cœur de Casa-Voyageurs une construction cubique en bois qui rappelle un échafaudage. “La sculpture est construite en longueur comme une passerelle surélevée du sol. Ça renvoie au chantier...