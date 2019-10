Comment Attijariwafa Bank veut mettre en œuvre le discours royal

Dans une note interne datant du 16 octobre, que TelQuel a pu se procurer, Mohamed El Kettani, le PDG d’Attijariwafa Bank, veut mobiliser ses équipes pour l’application du discours royal. Dans son allocution à l’occasion de la rentrée parlementaire, le 11 octobre dernier, le souverain avait incité le secteur bancaire “à un engagement plus ferme, à une implication positive plus vigoureuse dans la dynamique de développement que connaît notre pays”.

En réponse à ce message royal, Mohamed El Kettani annonce l’ouverture d’une « nouvelle ère » pour sa banque dont l’objectif est “de rendre le service le plus abouti à la TPME et aux jeunes entrepreneurs”. Les travaux pour la construction de cette nouvelle approche sont sur le point de démarrer et “verront la participation de l’ensemble des composantes de notre groupe”, annonce le PDG.

“Le secteur bancaire devra, de manière profonde et structurée, déployer des mesures courageuses et novatrices à même de servir avec la plus grande efficacité cette population [les jeunes, NDLR] qui représente l’avenir de notre pays”, écrit le patron d’AWB. Selon lui, la...