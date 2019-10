OPPO lance officiellement sa gamme A Séries 2020 au rapport qualité/prix imbattable

Le leader international du secteur des smartphones vient de lancer à Casablanca la commercialisation de sa toute nouvelle gamme A Séries 2020.

La gamme OPPO A Séries 2020, qui intègre notamment les deux modèles OPPO A9 2020 et OPPO A5 2020, est la toute dernière offre proposée par la marque sur le marché des smartphones du segment intermédiaire. Grâce à la haute qualité de leurs matériaux, à leur prix abordable, à leurs capacités photographiques, à leur design magnifique et à leur batterie à très haute autonomie, les smartphones de la série A sont tout simplement incontournables pour les jeunes de la génération Z.

“La gamme OPPO A Séries 2020 célèbre les débuts de la nouvelle décennie et rend hommage au succès qu’a connu la série A au cours des dix dernières années, a déclaré Steven Wan, Vice-Président chez OPPO. Cette nouvelle gamme reflète également notre vision pour les dix prochaines années. Les modèles de la gamme accueillent les toutes dernières technologies développées par la marque, de même qu’ils arborent un design époustouflant, des capacités photographiques inouïes, des performances incroyables et une capacité étonnante pour s’adapter aux besoins des jeunes”.

La gamme OPPO A Séries 2020 offre donc plus de possibilités que jamais !

La gamme OPPO A Séries 2020 invite les utilisateurs à “s’amuser”, grâce notamment à la présence d’une quadri-caméra extrêmement polyvalente de 48MP, qui permet de repousser les limites de la créativité. L’expérience utilisateurs est également renforcée par la présence d’une batterie à haute autonomie de 5 000 mAh. Les modèles de la gamme permettent aux utilisateurs d’accéder à de nouvelles expériences, en leur facilitant au maximum la vie et en les aidant à être plus positifs.

Sur mesure et bien équipés, les smartphones de la gamme sont conçus pour les consommateurs jeunes, motivés, désireux de se connecter au monde et de donner libre cours à leur curiosité. Leur technologie de caméra est incroyablement polyvalente : elle permet d’élargir les horizons créatifs des utilisateurs. Ces smartphones donnent lieu à une expérience de divertissement parfaitement immersive, pour des performances incroyablement puissantes.

Un appareil photo polyvalent qui permet aux utilisateurs d’accéder à davantage d’options photographiques

Le OPPO A9 2020 est livré avec une configuration quadri-caméra polyvalente, dont notamment une caméra principale de 48MP, doublée d’un objectif ultra-large de 8MP, d’un objectif mono de 2MP et d’un objectif portrait de 2MP.

Le OPPO A5 2020 est, quant à lui, équipé d’une configuration multi-caméras Quad, mais avec un objectif principal de 12MP. Il offre ainsi une utilisation photographique très polyvalente qui est capable de satisfaire tous les besoins des utilisateurs, et ce quels que soient les angles et scénarios des prises de vues. Le smartphone est également pourvu du mode Ultra Night 2.0 qui permet de réaliser, même en basse lumière, une multitude de styles photographiques parfois parfaitement artistiques.

L’objectif principal de 48MP offre une résolution d’image nettement plus élevée, qui permet de saisir davantage de détails et de délivrer des photos beaucoup plus claires. L’objectif ultra grand angle de 8MP (119 °) donne également accès à plus de polyvalence, facilitant de fait la capture de photos plus grandes et mieux définies. L’objectif Mono et l’objectif Portrait permettent aux utilisateurs d’ajouter des filtres rétro, granuleux ou atmosphériques à leurs photos, créant ainsi des images beaucoup plus personnalisées, avec des styles spécifiques à la marque OPPO.

L’Ultra Night Mode 2.0 garantit une réduction efficace du bruit, tandis que les technologies HDR et Multi-Frame fournissent aux utilisateurs des images nocturnes éclatantes, et ce même lorsque la luminosité fait défaut. Étant donné que les personnes sont traitées séparément par rapport à l’environnement dans lequel elles évoluent, leurs visages apparaissent alors beaucoup plus brillants et mieux détaillés, tandis que la lumière parasite est considérablement atténuée. En résumé, les images ressortent parfaitement claires et nettes. Le mode Ultra Night 2.0 fonctionne même lorsque vous prenez des photos à très grand angle.

L’A9 2020 est équipé d’une caméra selfie de 16MP, tandis que l’A5 2020 est doté d’une caméra selfie de 8MP qui utilise la technologie AI Beautification pour des selfies sur mesure. Cette technologie permet d’identifier automatiquement le teint, l’âge, le sexe et la couleur de la peau. Elle permet également de différencier les sujets photographiés en leur offrant un embellissement personnalisé. Un tout nouvel algorithme lisse les imperfections de la peau, tout en proposant une série de fonctionnalités à travers lesquelles il est possible d’obtenir un maquillage virtuel, ce qui permet aux utilisateurs de toujours arborer la meilleure version d’eux-mêmes.

La très innovante technologie de stabilisation de OPPO répond également à la demande croissante formulée par les consommateurs qui veulent réussir à capturer des vidéos d’action de haute qualité, grâce à la présence d’un gyroscope intégré. Cela crée des prises de vue beaucoup plus stables même lorsqu’on court, ou lorsqu’on est à vélo…

Les filtres vidéo sont également améliorés, donnant aux utilisateurs la possibilité de filmer des séquences vidéo très rapidement, à partir d’un simple bouton, ce qui est idéal pour concevoir un contenu accrocheur à l’ère des applications vidéo courtes.

Une conception intelligente qui est à la fois attrayante et conviviale

Le OPPO A Séries 2020 est équipé d’un nouvel écran Waterdrop beaucoup plus compact et dont la surface totale a été réduite de 31,4 % par rapport à la génération précédente, offrant ainsi une meilleure apparence et une meilleure expérience utilisateur. Le plein écran de 6,5 pouces possède un ratio écran/corps de 89 % : il utilise une protection Corning® Gorilla® Glass 3+ renforcée qui est deux fois plus dure que celle de la troisième génération et qui offre une meilleure résistance aux rayures. Grâce au système Sunlight Screen, la lisibilité de l’écran est optimale et ce même en présence d’une lumière directe intense. Les couleurs transparaissent également dans les environnements sombres, tandis qu’un filtre de lumière bleue empêche la fatigue oculaire de survenir et protège les yeux des utilisateurs.

Le OPPO A9 2020 est en outre revêtu de motifs dégradés en 3D pour un look plus vivant et plus accrocheur. Le smartphone est ainsi composé de quatre feuilles 3D incurvées, à l’aspect très fin et qui s’intègrent parfaitement dans la main. Ces feuilles présentent des motifs à l’échelle nanométrique qui reproduisent une coloration rayonnante multicolore visible sous différents angles en fonction de l’éclairage.

Un matériel et un logiciel exceptionnels pour une expérience et des performances époustouflantes

La batterie haute autonomie de 5000mAh permet d’utiliser le smartphone pendant toute une journée (19 heures de fonctionnement en continu).

Sur le plan audio, les modèles de la série OPPO A 2020 sont équipés de deux haut-parleurs stéréo qui permettent d’atteindre des volumes plus élevés, pour une qualité sonore mieux optimisée. Le son est corsé et clair, avec un effet surround parfaitement immersif. Les effets sonores Dolby Atmos® sont utilisés pour les audios, mais aussi pour les vidéos et les expériences de gaming, les rendant plus immersifs et plus palpitants, et ce quel que soit le moment ou le lieu. Le dispositif sonore a également reçu la certification Hi-Res Audio, qui garantit une qualité sonore exceptionnelle, ainsi que des technologies directionnelles pour une expérience audio beaucoup plus palpitante, plus réaliste et plus immersive.

De plus, les modèles composant la série OPPO A 2020 délivrent des performances extrêmement puissantes, grâce à la présence d’une plate-forme Qualcomm Snapdragon 665, pourvue d’un processeur 64 bits à 8 cœurs. Comparé au précédent A7 qui utilisait Snapdragon 450, le processeur du A9 2020 est plus puissant de 40 %, tandis que son processeur graphique est plus rapide de 100 %.

La technologie Game Boost 2.0 donne lieu à des fonctionnalités améliorées (Frame Boost et Touch Boost) qui permettent une réponse ultra-rapide du jeu, réduisant ainsi le délai d’attente et le temps de latence de l’écran tactile. Avec Frame Boost, il devient possible de surveiller en temps réel toutes les opérations du téléphone, tout en allouant les ressources nécessaires afin d’éviter toute surchauffe éventuelle du téléphone ou une déperdition excessive de l’énergie. Lorsqu’on joue, Touch Boost apporte des ajustements spéciaux à la réactivité de l’écran tactile et augmente également la sensibilité de l’écran tactile lors de l’exécution d’applications, rendant ainsi le téléphone beaucoup plus rapide et nettement plus réactif.

Les téléphones utilisent le système ColorOS 6, qui est basé sur Android 9.0 avec une expérience visuelle encore plus inédite, plus élégante, plus raffinée et plus confortable, même après une utilisation prolongée. En plus de donner accès à des fonctionnalités de déverrouillage facial et digital, ce système d’exploitation intègre de nombreuses options intelligentes telles que Smart Assistant, ou encore Music Party et Gestion Navigation, qui améliorent la convivialité, la sécurité et la polyvalence globale du téléphone.

En outre, les options de mémoire délivrent un espace suffisant qui vous permettra d’enregistrer tous vos beaux moments. La capacité de la mémoire a ainsi été élevée à 128 Go/64 Go, tandis que le connecteur à trois cartes (Dual Sim + MicroSD) est capable de prendre en charge jusqu’à 256 Go de mémoire.