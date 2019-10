Nouvelle BMW série 1: sportivité, sécurité et finition soignée

L’arrivée de la nouvelle BMW Série 1 ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des modèles compacts Premium de la marque. La dernière-née de BMW allie plaisir de conduire et générosité de l’espace intérieur. Sportivité, lignes épurées, sécurité, finition soignée, design revisité et connectivité : la nouvelle Série 1 est une authentique BMW, au caractère bien affirmé.

Les deux premières générations de la BMW Série 1 ont été produites à plus de 2,4 millions d’exemplaires. La voiture a remporté un vif succès, particulièrement en Europe. La troisième génération offre nettement plus d’espace que la génération précédente, avec des caractéristiques dimensionnelles quasiment inchangées. Les passagers sont les principaux bénéficiaires de ce gain d’espace dans l’habitacle. Le volume du coffre à bagages augmente également.

Disponible uniquement en version cinq portes, la nouvelle BMW Série 1 mesure 4,319 m, soit 5 mm de moins que le modèle précédent. Le modèle de nouvelle génération s’élargit de 34 mm (largeur de 1,799 m) et gagne 13 mm en hauteur (hauteur de 1,434 m). Avec 2,670 m, l’empattement est plus court de 20 mm que sur la deuxième génération.

Design avant revisité avec une calandre BMW élargie

La nouvelle face avant de la BMW Série 1 réinterprète le design emblématique de la marque. La double calandre, véritable signature stylistique de BMW, est plus large et plus imposante sur le nouveau modèle. Pour la première fois dans l’histoire de la gamme, les deux éléments de la calandre convergent au milieu. En lieu et place des grilles classiques, la BMW M135i xDrive arbore une calandre maillée en relief, au design nid d’abeilles. L’inclinaison des optiques de phare confère à la voiture une allure jeune et audacieuse. Les feux avant entièrement à LED — en version éclairage adaptatif en option — produisent un effet visuel résolument moderne.

Profil “nez de requin” et lignes harmonieuses

Vu de côté, le profil “nez de requin” de la BMW Série 1 signe le style caractéristique de BMW. La ligne des surfaces vitrées s’étire au-dessus de la ceinture de caisse et remonte légèrement jusqu’au montant arrière, la vitre de custode formant un coude en son extrémité, une découpe de la ligne d’épaule connue sous le nom de pan de Hofmeister. Des lignes claires au tracé précis et des surfaces soigneusement sculptées confèrent à la BMW Série 1 une silhouette athlétique. L’arrière se caractérise par la stature du bouclier et les lignes profilées au niveau de la ceinture de caisse, créant une ligne d’épaule dynamique. La taille généreuse des feux arrière scindés en deux renforce l’effet visuel de la ligne d’épaule à l’arrière. Leur design épuré et leur forme ramassée leur confèrent un style résolument moderne. Les feux arrière entièrement à LED réinterprètent l’éclairage en “L” de l’optique arrière, qui forme désormais une boucle sur le côté. Les sorties d’échappement de 90 mm de diamètre (ou 100 mm avec une découpe en biseau sur le modèle BMW M135i xDrive) confèrent à l’arrière un style résolument sportif. La BMW Série 1 est disponible avec de nombreuses nouvelles jantes en alliage léger débutant dès 16 pouces. Des modèles 19 pouces sont également disponibles en option, pour la première fois.

Toit panoramique et baguettes décoratives rétro-éclairées

Le toit panoramique à commande électrique, disponible pour la première fois sur la BMW Série 1, laisse entrer la lumière naturelle dans l’habitacle, qui se caractérise par son espace généreux et sa finition soignée. Ainsi, des baguettes décoratives rétro-éclairées sont proposées en option pour la première fois sur un modèle BMW. Ces inserts décoratifs sont disponibles en trois configurations différentes avec possibilité de réglage en six couleurs, créant des effets de lumière fascinants dans l’habitacle. Les éléments de commande pour le chauffage et la climatisation sont regroupés pour un meilleur confort d’utilisation. La commande des fonctions de conduite a également été repensée pour offrir une plus grande convivialité.

Le nouveau système d’exploitation BMW OS 7.0, doté de la commande gestuelle (en option), utilise deux écrans contigus sur le combiné d’instruments, de 10,25 pouces de diagonale chacun, avec le concept de commande à bord BMW Live Cockpit Pro (en option). La nouvelle configuration (forme et disposition) de l’affichage reprend le design de la nouvelle grille de calandre BMW. L’écran tactile central est orienté vers le conducteur, et est positionné de manière idéale dans son champ de vision. L’affichage tête haute couleur de 9,2 pouces, disponible en option pour la première fois sur la BMW Série 1, permet au conducteur de voir des informations sans quitter la route des yeux.

Un espace intérieur généreux

L’habitacle de la nouvelle BMW Série 1 est plus spacieux que celui de la génération précédente. À l’arrière, l’espace pour les jambes augmente de 33 mm. La hauteur sous pavillon gagne également 19 mm à l’arrière avec le toit ouvrant panoramique. L’espace pour les passagers s’élargit de 13 mm à l’arrière, et de plus de 42 mm à l’avant. Le volume du coffre est désormais de 380 litres (20 litres de plus par rapport à la génération précédente) et atteint 1 200 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. En outre, la largeur minimum du coffre à bagages augmente de 67 mm. L’ouverture électrique du hayon est proposée pour la première fois sur la BMW Série 1 en option.

Finitions

Outre la finition d’entrée de gamme Lounge qui est dotée de série du stationnement autonome, caméra de recul et de l’écran tactile 8,8’’, la BMW Série 1 est proposée en plusieurs déclinaisons qui se distinguent par leurs équipements intérieurs et extérieurs. La finition Sport se dote d’éléments de design spécifiques, des inserts rétroéclairés, de sièges Sport en Tissu/Sensatec, et des projecteurs Full LED.

Enfin la finition Pack M, équipé d’un toit panoramique ouvrant et d’une Navigation GPS, intègre des éléments en noir, un bouclier avant doté d’entrées d’air supplémentaires et un bouclier arrière BMW M en noir haute brillance. Le modèle sportif de gamme, la BMW M135i xDrive, comporte une grille de calandre maillée, des sorties d’échappement en biseau finition Gris Cérium et un spoiler arrière BMW M dans la teinte de carrosserie.

Architecture à transmission avant BMW moderne et motorisation innovante

La troisième génération de la BMW Série 1 marque l’avènement de l’architecture novatrice de transmission avant signée BMW sur le modèle compact premium de la marque. En matière de dynamique de conduite et d’espace intérieur, le nouveau modèle fait référence sur son segment. Lors des cinq années de développement de la nouvelle Série 1, BMW a mis à profit l’expérience acquise ces dernières années en matière de transmission avant sur les autres modèles de la marque et a opéré un transfert de technologies de la marque BMW i à la marque mère, donnant ainsi naissance à une voiture au caractère bien affirmé. Disponible en transmission avant ou en transmission intégrale, la nouvelle Série 1 bénéficie d’une agilité sur route qui dépasse celle de la génération précédente. La voiture offre une réactivité et une précision directionnelle accrues. La technologie ARB (limitation du patinage des roues à proximité de l’actionneur), déjà disponible sur la BMW i3s, fait donc son apparition sur un modèle à moteur thermique, contribuant à améliorer nettement la traction tout en assurant un contrôle plus précis et plus rapide de la motricité. Proposée de série sur la Série 1, la technologie ARB permet de limiter le patinage des roues avant grâce à un répartiteur de couple dont le calculateur est intégré directement à l’unité de contrôle du moteur. Le signal n’ayant plus à parcourir un long trajet avant d’atteindre l’unité de contrôle, la communication des données collectées est trois fois plus rapide. Le dispositif ARB est idéalement complété par le système BMW Performance Control (répartition du couple de lacets), dont la voiture est également équipée de série. Ce système améliore l’agilité de la BMW Série 1 grâce à un freinage ciblé sur les roues à l’intérieur du virage pour assurer à la voiture un comportement neutre en virage. La BMW Série 1 est dotée de série d’un châssis doté d’un réglage dynamique et adapté en fonction de la motorisation, ou du châssis M Sport surbaissé de 10 mm. Avec la suspension pilotée, le conducteur peut choisir entre deux réglages (confort ou sport) via le sélecteur de mode de conduite. Tous les modèles de la nouvelle gamme BMW Série 1 sont équipés d’une suspension arrière multibras.

Trois moteurs Diesel et deux moteurs essence au lancement

La gamme de motorisation de la nouvelle BMW Série 1 comprend des moteurs trois et quatre cylindres de la gamme BMW EfficientDynamics dernière génération. De nombreux détails ont été améliorés pour réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes. Trois moteurs diesel et deux moteurs essence sont disponibles. La gamme de puissance s’étend du bloc de 116 ch de la BMW 116d (consommation de carburant en cycle mixte : 3,9 – 3,8 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 103 – 100 g/km*) au bloc de 306 ch de la BMW M135i xDrive. Le moteur qui équipe le fleuron de la gamme est le plus puissant quatre-cylindres de BMW. La BMW M135i xDrive abat le 0 à 100 km/h en seulement 4,8 s (4,5 s avec le pack M Performance, disponible à compter de 11/2019) et affiche une vitesse de pointe de 250 km/h. Ces performances impressionnantes ne nuisent en rien à ses caractéristiques de consommation et d’émissions. La consommation de carburant est de 7,2 – 6,8 l/100 km et les émissions de CO2 sont seulement de 157-155 g/km.

Systèmes d’assistance à la conduite hérités des modèles haut de gamme

Les modèles compacts premium BMW Série 1 intègrent désormais de nombreux systèmes d’assistance à la conduite issus des gammes BMW qui sont dans des segments supérieurs du marché. Les images de la caméra et les données collectées par les radars et les capteurs à ultrasons sont utilisés pour surveiller l’environnement immédiat de la voiture et alerter le conducteur en cas de risque. Des actions de freinage ou des manœuvres de changement de direction peuvent être commandées, le cas échéant, pour réduire au minimum le risque d’accident. L’avertisseur de changement de voie avec correction de trajectoire, qui fonctionne sur une plage de vitesse de 70 à 210 km/h, est également disponible en option. Le régulateur de vitesse actif, qui fonctionne jusqu’à une vitesse de 160 km/h, sur les modèles équipés d’une boîte automatique avec fonction Stop & Go, l’assistant de conduite intelligent avec avertisseur de changement de voie, système d’alerte de collision arrière et de surveillance du trafic lors du passage d’une intersection sont proposés en option.

Aide au stationnement “Park Assist” avec assistant de marche arrière innovant “AutoReverse”

La BMW Série 1 dispose d’une aide au stationnement, qu’il s’agisse des radars de stationnement Park Distance Control (PDC), de la caméra de recul ou du système Park Assist (de série dès la finition Lounge), qui effectue automatiquement la manœuvre de stationnement dans des places parallèles ou perpendiculaires au sens de la marche, mais aussi les manœuvres pour sortir des places de stationnement parallèles. L’assistant de marche arrière “Auto-Reserve” fait son apparition sur les modèles compacts premium de la marque. Ce système mémorise les derniers mouvements du volant réalisés en marche avant à une vitesse maximale de 36 km/h. Il est alors capable de diriger le véhicule en marche arrière, sur une distance maximale de 50 m et à une vitesse maximale de 9 km/h, en reproduisant en sens inverse la trajectoire suivie par le véhicule en marche avant.

Contrôleur iDrive, commande tactile, vocale ou gestuelle

La nouvelle BMW Série 1 propose différents moyens de commander les fonctions à bord en fonction de la situation et des préférences personnelles. Outre les boutons de commande situés sur la console centrale et sur le volant, il existe d’autres éléments de commande, notamment le contrôleur iDrive, avec son pavé tactile du concept BMW Live Cockpit, et l’écran de contrôle tactile de 8,8 pouces. Le concept de commande à bord BMW Live Cockpit Plus comprend en outre un système de navigation et la commande vocale intelligente. Le BMW Live Cockpit Pro, développé sur la base du nouveau système d’exploitation BMW OS 7.0, permet de disposer d’un système de commande et d’affichage entièrement numérique, avec deux écrans de 10,25 pouces, offrant un niveau maximal de connectivité et de personnalisation.

Lancement de la nouvelle BMW Série 1 au Maroc

Pour son lancement au Maroc, Smeia proposera trois finitions différentes de la nouvelle BMW Série 1 : Lounge, Sport, et Pack M. En matière de motorisations, seront disponibles dès le lancement la 118d et la 116d, le restant des motorisations suivra au courant de l’année : la 120d xDrive ainsi que la M135i xDrive. La nouvelle BMW Série 1 en version 116d Lounge sera proposée à partir de 323 000 Dhs.