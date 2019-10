Le partenariat durable au cœur de la stratégie de LafargeHolcim Maroc

Leader des matériaux de construction et acteur majeur du développement national depuis 90 ans, LafargeHolcim Maroc a organisé ce 24 septembre à Casablanca une rencontre inédite avec ses fournisseurs sur le thème “Ensemble pour un partenariat durable”.

Plus de 100 fournisseurs ont été accueillis au Smart Construction Lab, le centre de recherche et d’innovation de LH Maroc, pour un échange sur les éléments clé d’un partenariat durable : transparence, digitalisation des process, respect des engagements et innovation ont été au cœur des débats.

M. Idriss Elasri, Directeur Achats, Logistique et Marketing confirme : “A travers cette rencontre, nous voulons renforcer le lien qui nous lie à nos fournisseurs et mener ensemble un dialogue ouvert pour faire encore mieux demain. Nous voulons instaurer des partenariats durables dans une approche gagnant-gagnant, afin de contribuer au développement de l’ensemble de l’écosystème au Maroc, comme nous le faisons depuis 90 ans.”

LafargeHolcim Maroc collabore étroitement avec plus de 1 500 fournisseurs dans tout le Royaume et effectue chaque année quelque 40 000 actes d’achat.

Pour rendre sa relation fournisseur plus transparente, plus proche et plus efficace, LH Maroc a lancé cette année deux innovations majeures : le portail en ligne “LH Suppliers” et un bureau d’ordre entièrement digitalisé.

Une plate-forme 100 % en ligne dédiée aux fournisseurs

Le portail “LH Suppliers” de LafargeHolcim Maroc est une plate-forme en ligne, conviviale et offrant une multitude de fonctionnalités simplifiant le quotidien des fournisseurs. Elle leur permet d’être référencés puis de suivre toutes leurs transactions avec LafargeHolcim Maroc : statut de leurs factures, paiements disponibles, virements effectués et réponses à leurs requêtes.

Ce portail permet également aux fournisseurs de participer aux appels d’offres, de partager des documents nécessaires aux échanges commerciaux (et de les stocker en ligne), de visualiser le récapitulatif des commandes, ou encore de s’informer sur l’actualité de LafargeHolcim Maroc et découvrir les nouveaux produits du Groupe. La plate-forme offre ainsi un réel gain d’efficacité dans le traitement des réclamations, une meilleure transparence ainsi qu’une visualisation en temps réel de l’état des factures et règlements.

Un bureau d’ordre entièrement digitalisé

Toujours dans une volonté de transparence et d’efficacité, LafargeHolcim Maroc a entièrement informatisé son bureau d’ordre. Le circuit d’accueil et de réception des visiteurs a été repensé de A à Z. Dès son entrée au siège, le fournisseur se voit remettre une carte magnétique numérotée. En scannant ce badge sur une borne dédiée, la personne est aussitôt guidée vers le bon interlocuteur.

Le dépôt des factures a été repensé pour un enregistrement instantané des documents présentés, grâce à un service de numérisation et de traitement automatisé. Les fournisseurs sont en outre informés par mail dès qu’un paiement est disponible. Résultat : leur temps d’attente pour le dépôt des factures est désormais en moyenne inférieur à cinq minutes ; les délais de paiement ont été considérablement réduits pour être conformes aux délais contractuels.

Mieux innover ensemble

Au cours de cette rencontre, les équipes LafargeHolcim Maroc et les partenaires invités ont réfléchi ensemble aux différentes formes d’innovation et proposé plusieurs approches collaboratives pour un partenariat durable. Parmi les pistes envisagées : des workshops thématiques à organiser avec les fournisseurs et les équipes, la création d’un club innovation en partenariat avec les fournisseurs, la mise en place d’une boîte à idées digitalisée… Autant de pistes prometteuses pour renforcer durablement les partenariats !