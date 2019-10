La Mosquée HASSAN II de Casablanca passe au vert

Une approche alliant technologies propres et énergies renouvelables, pour la rationalisation de la consommation énergétique et la protection de l’environnement.

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU CŒUR DES PRIORITÉS DE LA FONDATION DE LA MOSQUÉE HASSAN II

Consciente de l’importance de l’économie d’énergie pour réduire le coût de la consommation énergétique du Complexe de la Mosquée Hassan II, et dans le cadre de sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique qui interpelle tout un chacun, la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca a inscrit le projet d’efficacité énergétique au cœur de ses priorités.

En effet, depuis 2014, la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca a réalisé des audits énergétiques par des experts nationaux et internationaux, ainsi qu’une étude technico-économique détaillée pour la rationalisation de sa consommation énergétique, et partant, pour la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et de sa facture énergétique.

RÉDUCTION CONSIDÉRABLE DE LA FACTURE DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU COMPLEXE DE LA MOSQUÉE

A l’issue de cette étude et suite à un appel à manifestation d’intérêt international lancé en décembre 2016, avec la coopération et l’accompagnement de la Société d’Investissements Énergétiques (SIE) et la GIZ (Coopération allemande), ce projet a été attribué à l’ESCOC-NERGIE, spécialiste canadien en réduction de la consommation d’énergie, et dont la mission est la mise en place de solutions d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables recommandées. Une filiale C-NERGIE Maroc a été créée dans le cadre de ce projet.

Il s’agit d’un projet labélisé par la commission COP22 en 2016 dont les principaux objectifs sont notamment l’implémentation de solutions optimales d’efficacité énergétique dans l’éclairage intérieur et extérieur du complexe de la Mosquée Hassan II et de ses dépendances, l’autoproduction d’électricité par l’énergie solaire et thermosolaire en vue de réduire la facture de la consommation énergétique du complexe de la Mosquée de plus de moitié.

Ce projet ambitieux a été couronné le mercredi 25 septembre 2019 par la signature du contrat de performance énergétique CPE.

UNE SOLUTION QUI COMBINE LES MESURES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le projet consiste en la mise en place d’une solution qui utilise aussi bien des mesures d’efficacité énergétique que d’énergies renouvelables basées sur des technologies propres et comprenant des garanties techniques et financières. Il s’agit des mesures suivantes :

CONVERSION DE L’ÉCLAIRAGE

Remplacement de l’éclairage actuel pour un total de 30 000 lampes et luminaires en éclairage DEL au niveau de la Mosquée, l’Académie et la Médiathèque. Cette solution réalisera une économie de 70 %.

INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES

Installation de 810 panneaux solaires photovoltaïques sur les terrasses du bâtiment de l’Académie afin de produire le maximum d’énergie en kWh durant les heures pleines et de les réinjecter dans le réseau domestique des bâtiments de la Fondation de la Mosquée Hassan II.

INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES

Installation des panneaux solaires thermiques, afin de chauffer l’eau des hammams (bain, douche et air des hammams). Ce système à une performance de 70 % saisonnière.

GESTION TECHNIQUE GTC

Installation du système de gestion technique centralisée GTC pour contrôler les différents équipements installés avec des portes de commande.

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION EN EAU POTABLE

Pour faire face aux enjeux de la gestion de l’eau potable et la préservation de cette denrée vitale et de son usage optimal, des mesures simples et éprouvées telles que l’ajout d’aérateur aux robinets ont été prévues.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS

Un entretien régulier et adapté à chaque installation accroît la durée de vie des équipements, diminue le risque de panne, améliore le rendement énergétique tout en réalisant une économie d’énergie. Une approche qui s’appuie sur le guide méthodologique d’audit de l’usage de l’eau en milieu institutionnel dans le cadre de la stratégie d’économie d’eau potable sera adoptée.

UN PROJET FINANCÉ PAR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE RÉALISÉES

Ce projet générera d’importantes économies pour la Fondation de la Mosquée Hassan II. Le montage financier de ce projet ESCO, basé sur un contrat de performance énergétique, a été conçu de manière à rembourser la totalité des investissements par le biais des économies effectives réalisées sur une période de 10 ans.