Colgate et l'AMPBD s’unissent pour protéger le sourire des Marocains

Pour promouvoir et recommander une meilleure hygiène bucco-dentaire, Colgate et l’AMPBD lancent la deuxième édition du Mois de la Santé Bucco-Dentaire à travers leur campagne nationale de sensibilisation “Préservez le Sourire du Maroc”.

Le Colgate Smiles Village, caravane itinérante, se déplacera dans cinq villes marocaines — Casablanca (13/10), Meknès (20/10), Kénitra (27/10), Fkih Ben Saleh (03/11) et Safi (10/11) avec pour objectif d’effectuer plus de 6000 dépistages dentaires gratuits réalisés par des médecins dentistes bénévoles.

Au-delà des conseils sur l’hygiène bucco-dentaire, des recommandations pour améliorer son hygiène alimentaire seront émises par les médecins dentistes bénévoles dans une ambiance ludique : jeux et activités permettront de mieux assimiler les messages de sensibilisation et les enfants se verront également remettre de nombreux cadeaux.

Le problème national de santé bucco-dentaire au Maroc s’explique par une consommation annuelle par habitant de produits d’hygiène bucco-dentaire très en dessous de la moyenne par rapport à la région MENAT** : dentifrices, 55 ml par personne contre 186 ml, brosses à dents, 0,4 unité par personne alors que les médecins dentistes recommandent de changer de brosse à dents tous les trois mois***.

La prévention reste la meilleure des solutions pour lutter contre les affections bucco-dentaires et il est nécessaire de sensibiliser les familles aux bonnes pratiques. Une alimentation saine et équilibrée, un brossage efficace au moins deux fois par jour, l’utilisation du fil dentaire et des visites régulières chez le médecin dentiste permettront d’améliorer la santé bucco-dentaire.

“En effet, le diagnostic tardif de la maladie carieuse au stade de cavitation, soit par retard de consultation du patient secondaire soit par l’absence de moyens ou d’accessibilité aux soins, alourdit le fardeau de prise en charge des patients. Aujourd’hui, à travers l’évènement “Préservez le sourire du Maroc”, nous essayons de toucher un maximum d’enfants. Le but de cet évènement est de renforcer tous les efforts fournis par le ministère de la Santé en matière de prévention bucco-dentaire, particulièrement de la maladie parodontale et carieuse, car celle-ci est une maladie chronique dont les facteurs de risques sont multiples et variés et représentés par, entre autres, le manque d’hygiène orale, le régime alimentaire, la prise médicamenteuse et l’environnement dans lequel évolue le citoyen. Cet événement s’inscrit parfaitement dans le plan d’action de l’AMPBD en termes d’éducation et de sensibilisation du citoyen marocain à l’hygiène orale et alimentaire.” Pr Ben Yahia, Présidente de l’AMPBD.

“Tout citoyen mérite d’arborer un sourire sain qui reflète bonne santé et bien-être… Ce sourire ne peut être obtenu qu’à travers une prévention continue, soutenue par une forte mobilisation de la part des autorités, des professionnels de la santé, des entreprises et des médias. Colgate et l’AMPBD ont naturellement leur rôle à jouer. Pour la première édition, les Colgate Smiles Villages ont dispensé des milliers de diagnostics dentaires gratuits en sillonnant plusieurs villes du Maroc. Notre objectif est de rajouter chaque année de nouvelles étapes à notre initiative afin de couvrir le maximum de régions du Maroc” a déclaré M. Didier Kerriou, Directeur général de Colgate-Palmolive Maroc.