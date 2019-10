BMW Golf Cup International Maroc 2019

Smeia organise les phases qualificatives du BMW Golf Cup International, du 09 au 13 Octobre 2019, au Royal Golf d’Anfa et Mohammédia.

A l’instar du BMW Golf Cup international, tournoi amateur le plus prisé au monde, qui fédère tous les ans plus de 50 nations et plus de 100 000 participants à échelle mondiale, Smeia, importateur exclusif de la marque BMW au Maroc, organise, tous les 2 ans, depuis 2001, les phases qualificatives de ce tournoi. Cette étape Marocaine, permet de faire participer ses trois vainqueurs à la finale mondiale de la BMW Golf Cup Internationale.

Le BMW Golf Cup Maroc, s’est imposé très rapidement, comme le tournoi référence au niveau du paysage golfique amateur marocain.

Avec la neuvième édition du BMW Golf Cup qui se tient au Royal Golf d’Anfa et Mohammedia, du 09 au 13 octobre 2019, Smeia perpétue son engagement envers le paysage golfique Marocain. Cela s’inscrit dans le cadre de sa stratégie globale axée sur le soutien du golf au Maroc et qui se manifeste par des partenariats, pour la sixième année consécutive, avec les évènements les plus prestigieux au Maroc tels que le Trophée Hassan II de golf, et l’Atlas Pro Tour.

Pour cette neuvième édition, les trois vainqueurs représenteront le Maroc à la finale mondiale de la BMW Golf Cup qui se tiendra au Fancourt Golf Resort à George en Afrique du Sud, du 02 au 07 mars 2020.

Les participants à l’étape Maroc, sont répartis selon leur index d’handicap sur trois séries dont une dédiée aux Dames et deux, dédié aux Messieurs. Smeia applique le règlement de jeux en vigueur à l’échelle internationale.

En marge du tournoi principal, Smeia organise, un tournoi ‘’juniors’’, qui aura lieu le Mercredi 09 octobre sur le parcours du Royal Golf d’Anfa. Ce tournoi est bien une particularité locale qui vise l’encouragement des enfants et golfeurs juniors au Maroc.