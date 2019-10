BMCE Bank Of Africa soutient et accompagne les femmes entrepreneures

Dans un contexte où les femmes marocaines s’impliquent davantage dans l’activité entrepreneuriale, l’entrepreneuriat féminin est devenu une force motrice et un gage de croissance de l’économie de notre pays.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

Pour appuyer son engagement à soutenir l’entrepreneuriat et à favoriser les actions à destination des femmes, BMCE Bank of Africa lance l’offre “WOMEN IN BUSINESS” en partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et avec le soutien de l’Union Européenne (UE).

Ce programme se base sur une ligne de financement à hauteur de 200 millions de DH et propose un accompagnement complet pour les femmes entrepreneures ou celles gérantes d’entreprises. L’offre WOMEN IN BUSINESS répond donc à tous les besoins, notamment au niveau du financement, de l’équipement en produits et services bancaires et de l’accompagnement spécifique en termes de formation, mentoring et conseil.

Pour soutenir le lancement de cette nouvelle offre, BMCE Bank Of Africa profite aujourd’hui de la journée nationale de la Femme marocaine pour organiser un évènement en l’honneur des femmes entrepreneures.

Au cours de cette rencontre, les invitées participent à une masterclass autour de la thématique “Construire et faire rayonner votre marque personnelle”, leur permettant ainsi de :

– Comprendre l’importance stratégique du développement économique des femmes entrepreneures ;

– Prendre connaissance des obstacles les plus courants au progrès des femmes dans leur carrière ;

– Identifier le modèle pratique pour surmonter ces obstacles et réaliser son plein potentiel ;

– Adopter une approche concrète pour développer et exprimer leur marque personnelle.

En plus de cette masterclass, 3 ateliers riches à forte valeur ajoutée, relatifs au rayonnement de la marque personnelle, aux outils Business Lens et à l’accompagnement bancaire sont également programmés.

Conscient de l’importance du rôle économique et social de la gent féminine pour une économie à impact positif, le groupe BMCE Bank Of Africa réaffirme ainsi sa volonté de se rapprocher des entrepreneures individuelles, des femmes dirigeantes de TPE & PME et des coopératives de femmes, à travers la mise en place d’un écosystème important de partenaires pour le développement de leur réseau, le lancement d’offres de produits et services uniques ainsi que pour l’organisation des séminaires de formation avec un accompagnement personnalisé pour le développement de leurs compétences.