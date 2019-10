Bata est de retour !

Bata, le fabricant mondial de chaussures, revient sur le marché marocain, offrant aux Marocains le confort de leur enfance, mais avec les tendances actuelles.

Longtemps présente au Maroc, Bata est désormais de retour dans le pays, avec deux nouveaux magasins ouverts en juillet 2019, l’un à Tanger dans le centre commercial Socco Alto et l’autre à Fès dans le centre commercial Borj Fez.

Les nostalgiques ainsi que les passionnés de mode se réjouissent de l’annonce de l’ouverture de deux nouveaux magasins Bata dans le pays. La première ouverture a eu lieu le 21 juillet, dans le centre commercial Socco Alto de Tanger ; le deuxième magasin a ouvert ses portes le 25 juillet dans le centre commercial Borj Fez à Fès.

Les deux nouveaux magasins utilisent le nouveau concept de design de magasin de Bata (nommé Red Two), qui rencontre un vif succès auprès des clients du monde entier.

Giuseppe Consiglio, responsable de la franchise internationale EMEA, a déclaré : “Bata est réputée mondialement pour ses chaussures élégantes, confortables, et surtout pour ses prix imbattables. Nous sommes ravis de voir à nouveau la marque présente au Maroc.”

Derrière ces ouvertures, la société Albega a pour projet de relancer la marque au niveau national avec quatre ouvertures prévues d’ici la fin de l’année.

En effet, en plus de Tanger et Fès, deux autres magasins ouvriront leurs portes — Rabat à Arribat Center le 15 octobre et un autre à Casablanca au Morocco Mall avant la fin de l’année.

Pour rappel, la marque Bata est présente dans plus de 70 pays à travers les cinq continents, et sert plus d’un million de clients par jour dans ses 5 300 magasins. Avec 220 millions de paires de chaussures vendues chaque année, Bata figure parmi les plus grandes marques de chaussures au monde.