Trois questions à Abdellah Nassif sur le futur système de gestion des risques d'inondations

Le gouverneur rattaché à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur est responsable du projet pilote de mise en place d’un système intégré d’aide à la gestion des risques d’inondations.

De quelle manière ce système nous protégera-t-il des futures inondations?

Ce système nous permettra de mesurer les niveaux d’eau dans les villes, les villages et les douars afin de prévoir et gérer les risques d’inondations. A noter qu’il ne fournira pas les niveaux de l’eau en temps réel, mais à l’avance, en se basant sur les prévisions météo sur 24 ou 48 heures. Ces prévisions seront confirmées par les mesures en temps réel des stations de pluviométrie, nous permettant de connaître les niveaux d’écoulement des eaux, et de déterminer les possibilités de débordements et leur étendue.

Combien coûtera le projet ?

En prenant en compte les études, le système d’exploitation, les équipements électroniques, le centre au ministère de l’Intérieur ainsi que les centres provinciaux, cela devrait...