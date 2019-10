Saham en Éthiopie, des livres marocains traduits par l'UE... les indiscrets de la semaine

L’Europe finance la traduction d’ouvrages de l’arabe vers les langues européennes

Édition. Une nouvelle plateforme de traduction d’ouvrages de l’arabe vers les langues européennes verra bientôt le jour. Elle est le fruit d’une collaboration entre Abdelkader Retnani, fondateur des éditions La croisée des chemins, Naïma Lahbil, auteure et consultante internationale en patrimoine culturel, et Elizabeth Guigou, ex-Garde des sceaux française et actuelle présidente de la Fondation Anna Lindh.

La plateforme est une émanation du Sommet des deux rives. Tenu en juillet dernier, à l’initiative du président français Emmanuel Macron, ce sommet avait réuni les ministres des Affaires étrangères des 5+5 (France, Italie, Espagne, Portugal, Malte, Maroc, Libye, Tunisie, Algérie et Mauritanie). Objectif: élaborer des projets collaboratifs de nature à affermir les liens culturels, économiques, touristiques et écologiques entre dix pays du bassin méditerranéen.

C’est ainsi que le projet de plateforme de traduction chapeauté par Abdelkader Retnani a été mis sur...