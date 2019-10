Remaniement ministériel: les entrants

N adia Fettah Alaoui, la seule vraie surprise, au Tourisme

Elle incarne à elle seule la technocratisation annoncée et le “sang neuf” désiré par le roi Mohammed VI pour le remaniement ministériel acté le 9 octobre. Nadia Fettah Alaoui hérite du portefeuille du Tourisme, à l’issue d’un parcours de 22 ans dans le consulting, la finance et l’assurance. Diplômée de HEC Paris en 1994, elle débute sa carrière en tant que consultante chez Arthur Andersen, avant de gérer Maroc Invest Finance Group jusqu’en 2005, date à laquelle elle rejoint le groupe Saham.

Saham vient à l’époque de racheter CNIA Assurance, et Nadia Fettah est alors la nouvelle directrice générale de la filiale, en charge du pôle support et finances. En 2010, elle accompagne – à travers Alfen Conseil – le groupe Saham dans ses opérations de fusions-acquisitions en Afrique et au Moyen-Orient, notamment le Groupe Colina (13 pays en Afrique), Global Alliance Seguros Angola et le Libanais Lia Insurance.

Nadia Fettah...