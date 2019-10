Hrig de luxe

Tu as tendance à beaucoup t’ennuyer en ce moment. Tu as l’impression de tourner en rond, de traîner dans les mêmes endroits et de voir toujours les mêmes têtes. Tu te dis qu’il serait temps de te renouveler. Tu ne sais pas du tout comment t’y prendre par contre. Avoir une vie plus healthy ? Rencontrer de nouvelles personnes ? Trouver de nouveaux centres d’intérêt ? T’inscrire à un cours de peinture ?

Il faudrait que tu prennes le temps de considérer ces options mais, pour l’instant, tu vas rejoindre Zee chez le coiffeur. Tu enfiles ta veste en jean, tu attrapes tes clés et tes lunettes de soleil. Tu montes dans ta voiture, allumes la radio par réflexe. Tu tombes sur un talk-show qui a commencé. Tu ne sais pas du tout quel en est le sujet et ignores totalement qui sont les invités.

Sans rien savoir du contexte, tu entends une phrase qui t’interpelle: “Mais bien évidemment que si j’avais trente ans, je tenterai l’aventure de l’étranger.” Tu ne sais pas si c’est l’évidence de la déclaration ou la résignation...