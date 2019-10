Exposition: Ilias Selfati fait hennir la forêt

Après avoir fui la forêt pendant l’enfance, il y pénètre artistiquement il y a plus de deux décennies, pour ne plus en sortir que sporadiquement. Son atmosphère, sa végétation, ses habitants sur quatre pattes… Et les chevaux ! Un monde trouble et fascinant, une source inépuisable d’inspiration. Si le huis clos de ce grand espace l’effraye petit, aujourd’hui il le nourrit.

Sinon, il aurait embrasé les fourneaux. Lui qui se voyait plutôt chef cuistot que cuisinier ès art. Il éponge de son ardoise “de l’étable à la table”, se ravise et fait corps avec la chair animale et son environnement pour mieux caresser l’humain qui sommeille en lui. Il est le beau et la bête, l’homme et la femme, la fleur et l’épine. A l’entendre parler, on se demande s’il est en langue avec un quelconque langage.

Créateur acharné

Même ses traits déroutent. Africain, asiatique, sud-américain…? Ce qui l’enchante et l’indispose. Le côté universel fait, par...