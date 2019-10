‘Égypte 51’, de Yasmine Khlat: exil et nostalgie

Egypte, 1951. Alors que commence l’affaire du canal de Suez, le docteur Stéphane Yamim tombe amoureux de la belle Mia aux yeux d’or, jeune artiste-peintre de la grande bourgeoisie syro-libanaise, tout à ses occupations mondaines et à ses états d’âme – elle a renoncé à son amour pour Ramo, qui n’était pas de son milieu.

Liban, 1984. Téo, le fils de Stéphane et Mia, dernier survivant de sa famille décimée par la guerre civile, traîne sa misère et sa jambe blessée dans un Beyrouth à feu et à sang qu’il refuse de quitter pour un énième exil. Monrovia, plus tard. Jo, le vieux gardien, se souvient avec mélancolie de ces ombres gracieuses en écoutant les lettres que lui lisent ces inconnus venus “soulever les émotions, convoquer les souvenirs”.

Tombeau d’un monde disparu

Dans ce petit livre bouleversant de délicatesse, Yasmine Khlat, qui est elle-même née à Ismaïlia, en Égypte, et...