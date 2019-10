Films primés, danse contemporaine... les sorties de la semaine

La lutte des classes, le genre inhumain

Projection. Une intrigue cousue sur le souffle qui sépare la terreur de l’humour noir. Dans l’exiguïté d’un appartement souterrain et la complexité des liens familiaux démarre un récit aux implications protéiformes. Toute la famille de Ki-taek est au chômage et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne.

La construction narrative et scénaristique adoptée fait honneur au genre du thriller sociopolitique en composant avec brio la partition des souffles retenus de l’audience. Le film du Sud-coréen Bong Joon-ho regorge de surprises et de retournements de situation. Servi par un jeu d’acteurs extrêmement habile et original, Parasite, Palme d’or à Cannes, offre un cocktail détonant de satire grinçante qui laisse stupéfait.

