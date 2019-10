Couac diplomatique autour du revirement du Lesotho sur le Sahara

La diplomatie marocaine est-elle allée trop vite en besogne en revendiquant une victoire dans le dossier du Sahara, en terrain traditionnellement acquis au Polisario ? Dans un communiqué publié le 4 octobre, le ministre marocain des Affaires étrangères annonçait l’intention du Lesotho de “suspendre toutes déclarations ou décisions se rapportant au statut du Sahara occidental et à la République arabe sahraouie démocratique (RASD)” et de soutenir “activement le processus politique mené par les Nations Unies”. Une victoire, a priori, en plein territoire d’influence de l’Afrique du Sud. Sauf qu’un communiqué publié le 9 octobre par le porte-parole du gouvernement du Lesotho vient affirmer peu ou prou le contraire.

Dans cette communication, le Royaume du Lesotho déclare “prendre note de la publication irrégulière d’une communication diplomatique confidentielle d’Etat à Etat” et fait part de “sa profonde désapprobation à l’égard de cette conduite, peu diplomatique”.

Le Lesotho affirme avoir, depuis, “exprimé au Maroc et à la RASD le soutien continu et inconditionnel au retrait total du Maroc des territoires sahraouis qu’il occupe actuellement”, tout en témoignant de son “respect pour l’autodétermination et...