Remaniement, les entrants : Nadia Fettah Alaoui, la seule vraie surprise au Tourisme

Elle incarne à elle seule la technocratisation annoncée et le “sang neuf” désiré par le roi Mohammed VI pour le remaniement ministériel acté le 9 octobre. Nadia Fettah Alaoui hérite du portefeuille du Tourisme à l’issue d’un parcours de 22 ans dans le consulting, la finance et l’assurance. Diplômée de HEC Paris en 1994, elle débute sa carrière en tant que consultante chez Arthur Andersen, avant de gérer Maroc Invest Finance Group jusqu’en 2005, date à laquelle elle rejoint le groupe Saham.

Saham vient alors de racheter CNIA Assurance, et Nadia Fettah est alors la nouvelle directrice générale de la filiale, en charge du Pôle Support et Finances.

Montée en puissance chez Saham

En 2010, elle accompagne – à travers Alfen Conseil – le groupe Saham dans ses opérations de fusions-acquisitions en Afrique et Moyen-Orient, notamment le Groupe Colina (13 pays en Afrique), Global Alliance Seguros Angola et le Libanais Lia Insurance.

Nadia Fettah Alaoui est nommée directrice générale déléguée Finances et Fusions-acquisitions de Saham en 2013. Elle devient par la suite directrice générale de Saham Finances et présidente du Conseil d’administration de Saham Assurance Maroc. Elle se trouve donc à la tête d’un mastodonte de 65 filiales implantées dans 26 pays lorsque celui-ci est racheté pour plus d’un milliard de dollars par l’assureur sud-africain Sanlam. Lors de la fusion des deux entités, Nadia Fettah Alaoui reste directrice générale de Saham Finances et entre au comité exécutif de Sanlam Emerging Markets.

Décrite par ceux qui ont travaillé avec elle comme une “excellente manager et financière”, elle s’engage parallèlement sur les questions de parité homme/femme dans les administrations en fondant le Club des femmes au Maroc et en s’activant au sein du réseau international Women Corporate Directors. Nadia Fettah Alaoui sera donc la première femme à chapeauter le ministère du Tourisme, succédant au tandem Mohammed Sajid/Lamia Boutaleb, dont l’itinéraire académique et professionnel plutôt similaire a été gâté par des polémiques, notamment le scandale Southbridge.

