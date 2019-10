Remaniement: Driss Ouaouicha, le président d'Al Akhawayn à l'Enseignement supérieur

Jusqu’alors président de l’université Al Akhawayn d’Ifrane, Driss Ouaouicha a été nommé ce 9 octobre ministre délégué à l’Enseignement supérieur dans le cadre d’un remaniement ministériel. Il évoluera sous la tutelle de l’actuel ministre de l’Education nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi.

Ce détenteur d’une licence obtenue à l’université Mohammed V, d’un master en linguistique appliquée de l’université du Pays de Galles et d’un un doctorat à l’université du Texas à Austin, a occupé le poste de doyen de la faculté des sciences humaines à l’université Moulay Ismaïl de Meknès entre 1988 et 1999.

C’est en 2008 que Driss Ouaouicha a été nommé, par le roi Mohammed VI, à la tête de l’université Al Akhawayn d’Ifrane, seul établissement d’enseignement supérieur créé par dahir royal. C’est sous son égide que cette université a obtenu l’accréditation de la New England Association of Schools and Colleges (NEASC), un label d’excellence attribué aux universités américaines. L’université Al Akhawayn est à ce jour la seule université africaine a avoir obtenu cette reconnaissance. C’est également sous sa houlette que l’établissement situé à Ifrane est devenu le premier au Maroc à proposer une formation en gestion durable de l’énergie.

Driss Ouaouicha est par ailleurs secrétaire général de la Société maroco-britannique visant à faciliter les partages et les échanges culturels, académiques, économiques et politiques entre les deux pays. Depuis 2011, il est membre du Conseil économique social et environnemental (CESE).