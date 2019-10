Benchaâboun et Yatim dissolvent le conseil d'administration de la mutuelle des fonctionnaires

Le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun, et celui de l’Emploi, Mohamed Yatim, ont acté la dissolution du conseil d’administration de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP). Le département dirigé par Yatim a, à travers un communiqué publié ce 9 octobre, notifié les adhérents, les membres du Conseil d’administration et les employés de la MGPAP de la décision de dissoudre le conseil de l’institution conduite par Abdelmoula Abdelmoumni depuis 2009.

Le communiqué explique cette décision par “le volume des infractions légales et des irrégularités de gestion observées dans le fonctionnement de la MGPAP, et des dommages causés aux droits et aux intérêts des adhérents”, ajoutant que “les prérogatives du Conseil d’administration sont attribuées à quatre administrateurs provisoires, chargés d’organiser de nouvelles élections du CA dans un délai de trois mois”.

Article mis à jour à 12h54 le 9 octobre