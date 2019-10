Le PLF 2020 au menu d'un Conseil des ministres prévu le 9 octobre

Le roi Mohammed VI devrait présider, le 9 octobre, un Conseil des ministres consacré aux orientations générales du projet de loi de finances 2020, indique Telquel Arabi. Ce Conseil des ministres intervient dans le contexte d’un remaniement gouvernemental imminent.

Selon les informations recueillies par TelQuel Arabi, le remaniement gouvernemental à venir verra la fusion de plusieurs départements ainsi que la suppression de plusieurs ministères. Ainsi, le ministère des Relations avec le Parlement et la société civile devait être rattaché au ministère d’Etat chargé des Droits de l’Homme, sous la responsabilité de Mustapha Ramid, tandis que le portefeuille des Affaires générales et celui de l’Economie et des finances devraient fusionner.

Les départements de la Jeunesse et des sports et celui de la Culture et de la Communication devraient également être regroupés, alors que le ministère de la Réforme de l’administration et de la fonction publique devrait être rattaché à la primature.

Plusieurs noms devraient disparaître de la prochaine composition gouvernementale. Parmi eux, le ministre des Affaires générales, Lahcen Daoudi, qui s’apprête à prendre la tête de la Fondation Abdelkrim Al-Khatib pour la pensée et les études, mais aussi le secrétaire général au Transport, Mohamed Najib Boulif. Le ministre de la Communication, Mohamed Laâraj, ainsi que Mohamed Yatim, actuellement à la tête du ministère de l’Emploi, devraient également quitter l’Exécutif.

Le nombre de portefeuilles du gouvernement El Othmani II devrait s’élever à 23. Selon Telquel Arabi, la prochaine équipe gouvernementale devrait compter entre trois et quatre femmes.