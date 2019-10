Comment l'Académie de Casablanca va inspecter les écoles privées

Les établissements d’enseignement privés seront bientôt contrôlés. A en croire Abdelmoumen Talib, le directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de la région Casablanca-Settat, c’est une commission spéciale qui se chargera de veiller au respect du cahier des charges auquel ils sont soumis, et devra dans un premier temps couvrir 30 % des 1200 établissements d’enseignement privés de la région.

Afin d’effectuer les contrôles sur cette région où 25 % des élèves sont inscrits dans le secteur privé, une équipe sera composée d’enseignants et éducateurs assermentés qui remplissent un certain nombre de critères comme l’expérience et “surtout la transparence”, nous indique Abdelmoumen Talib, qui se dit conscient que ces commissions ont tardé à être véritablement actives, alors que leur création a été instituée il y a plus de 19 ans, au bulletin officiel du 25 mai 2000.

La nouvelle loi-cadre sur l’éducation et le contexte actuel ont accéléré le processus de création de la commission, mais pas seulement. Elle fait surtout suite à la multiplication des dénonciations de plusieurs citoyens en plus de diverses composantes de la société civile,...