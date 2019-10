Le comité central valide : le PPS passe dans l'opposition

C’est acté. Plus de deux mois après le discours du trône et à l’approche du remaniement ministériel, le PPS décide officiellement de quitter le gouvernement. Réuni ce 4 octobre à Rabat, le comité central du parti au livre entérine la décision du bureau politique de se retirer de la coalition gouvernementale, à 235 voix pour, 25 contre. Après plus de 20 ans de gestion de la chose publique, les camarades se retrouvent désormais dans l’opposition.

“Le PPS a constaté avec regret que le gouvernement reste, depuis son investiture, prisonnier d’une logique de gestion en manque d’inspiration politique lui permettant de mener à bien l’étape actuelle et les dossiers qui s’imposent”, justifiait le bureau politique de la formation socialiste dans un communiqué rendu public le 1er octobre.

Les anciens communistes regrettent par ailleurs que l’Exécutif n’ait pas “réussi à assumer politiquement un certain nombre d’initiatives et de mesures de réforme, de sorte à garantir l’adhésion effective des catégories sociales concernées et à mobiliser l’opinion publique autour du projet de réforme en faveur duquel s’est engagé le gouvernement”.