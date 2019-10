M'Dina bus mis de côté, Alsa reprend la gestion des bus de Casablanca

Le transport en commun par bus à Casablanca relève du capharnaüm. Le 2 octobre, les employés de la société M’dina Bus ont observé une grève ouverte. La cause ? “Les employés n’ont pas perçu leur salaire du mois de septembre et ne bénéficient d’aucune couverture médicale après la résiliation du contrat de M’dina Bus en février dernier”, explique Abderrahim Fizazi, secrétaire général du syndicat des employés et cadres de M’dina Bus, relevant de l’Organisation démocratique du travail (ODT). Dans la journée, les publications ont foisonné sur les réseaux sociaux, faisant remarquer l’absence totale de bus, le mécontentement général des usagers, et le chaos qui en a découlé.

J'adore Casablanca, my home.

Mais une ville où les bus sont presque à l'arrêt est indigne d'une ville. Que fait la marie?

Où est Abdelaziz El Omari? Je suis outrée de cette incompétence inacceptable et injustifiable! La plus grande métropole marocaine est en crise! — Amale (@K_Amale) October 3, 2019

Levée de grève

Le jour même, une réunion a été tenue entre...