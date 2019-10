Bientôt un nouveau gestionnaire pour la gare routière Ouled Ziane

Une nouvelle société de développement local (SDL) verra le jour à Casablanca. Selon le président du Conseil de la ville, Abdelaziz El Omari, cette SDL sera en charge de la gestion de la gare routière Ouled Ziane. La décision sera officiellement entérinée lors de la session ordinaire du Conseil de la ville de Casablanca qui se tiendra le 17 octobre.

L’histoire d’un insuccès

Censée être une vitrine de la capitale économique, la gare Ouled Ziane est devenue le synonyme même de l’anarchie. Insécurité, arnaque, délabrement… Les maux de la principale gare routière du pays, qui s’étale sur une superficie de 4 hectares et compte 32 guichets et 72 locaux commerciaux, sont multiples et n’ont jamais été réglés.

A commencer par la société Erreda Immobilier qui est chargée depuis fin 2013 de la gestion de la gare. “La situation actuelle de cette infrastructure, provoquée par la mauvaise gestion, le non-respect par la société gestionnaire des clauses relatives aux obligations et aux redevances, ainsi que la détérioration de la qualité de service, constituent un mobile valable pour résilier le contrat”, souligne...