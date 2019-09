Le président du mouvement Damir Salah El Ouadie : "On ne baissera pas les bras"

Le président du mouvement Damir, Salah El Ouadie, réagit à chaud au verdict des prévenus dans l’affaire Hajar Raissouni. Contacté par TelQuel, l’intellectuel se dit “bouleversé”. “Je ne crois pas que notre pays va gagner le pari de la démocratie comme ça”, déplore-t-il. Et d’appeler à une mobilisation forte pour la liberté de Hajar et ses codétenus : “Ça ne sera pas une occasion pour baisser les bras. On ne baissera pas les bras et on se battra pour leur libération”.

