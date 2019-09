Abderrahim Jamai, bâtonnier : “C'est une Honte avec un grand H”

Le doyen des avocats, Me Abderrahim Jamai réagit à chaud au verdict des prévenus dans l’affaire Hajar Raissouni. Contacté par TelQuel, l’avocat dénonce “une Honte avec un grand H”.

« C’est une honte pour la justice de mon pays. Il n’y a rien, absolument rien qui permet de poursuivre Hajar Raissouni et ses co-accusés. Il n’y a rien qui justifie sa condamnation, ni sa détention préventive. Il s’agit là d’un procès unique, anti-démocratique”, poursuit-il.

à lire aussi Les prévenus condamnés à de lourdes peines de prison ferme

“Avant que le jugement soit prononcé, le monde entier — journalistes, ONG, personnalités publiques — a dénoncé l’arrestation de Hajar Raissouni et ses co-accusés”, rappelle Me Jamai. Et d’insister : “Ce procès de la honte a bel et bien un casque judiciaire, mais caché derrière un casque politique. Je suis scandalisé et déçu.”