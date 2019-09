À Almería, un forum pour que l’intégration des MRE fasse cas d’école

Un moment de dialogue, pour mieux se comprendre. À la table, quatre personnalités de l’immigration marocaine en Espagne témoignent de la réussite de leur parcours, des obstacles surmontés. Ils sont professeurs, avocats et écrivains tous venus prendre part au forum“Éduquer dans la diversité”, organisé les 27 et 28 septembre à Almeria . En face, l’audience est toute ouïe. Parents et élèves, issus du Maghreb et principalement du Maroc, écoutent et interpellent. “Votre histoire m’a touché, mais vous êtes-vous sentis intégrés lors de votre arrivée en Espagne ?”, demande Farès, un jeune âgé de 13 ans à la paneliste Laila Karrouch.

Elle, écrivaine ayant grandi en Espagne, a été primée pour un premier ouvrage écrit en catalan, publié en 2004. Le parcours de cette native de Nador, immigrée à Barcelone en 1985 avec sa famille et ses trois frères et sœurs, raconte dans les grandes lignes l’histoire de nombre de ressortissants marocains établis en Espagne. Entre barrières sociales et problèmes économiques. L’intégration ? “Le problème de ceux qui pensent que tu n’es pas intégré, c’est le leur, répond-elle au jeune Farès, après...