Soif d'écologie

Le plus souvent, tu trouves les news plutôt anxiogènes et assez déprimantes. Mais parfois, tu lis ou vois des choses qui te redonnent presque un peu d’espoir. Le week-end dernier, tous ces jeunes, partout dans le monde, qui ont marché pour le climat, ça t’a presque émue.

Bien évidemment que les raisons qui les ont poussés à sortir dans la rue sont pour le coup totalement angoissantes, mais cette jeunesse qui se mobilise, tu trouves ça beau. Voir des ados, aux quatre coins de la planète, s’inquiéter de leur avenir, pointer du doigt les générations précédentes, unir leurs voix et battre le pavé pour prouver leur détermination à tenter de construire un monde moins moche, tu trouves ça émouvant. Ils étaient plus deux millions dans plus de cent cinquante pays à marcher pour le climat.

Et au Maroc alors? Est-ce qu’ici aussi les jeunes ont fait grève pour le climat? Oui, ici aussi des associations ont rejoint cette marche mondiale. Et forcément tu as trouvé ça super. C’est important de tirer la sonnette d’alarme. Ici, on vit toujours comme si tout...