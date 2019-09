Égypte: Mohamed Ali, poil à gratter d'Al Sissi

Il semblerait presque s’inscrire dans une tradition. Celle d’une Égypte comme berceau de grandes voix, souvent singulières, incarnant la beauté, l’envoûtement et les grandes heures du divertissement populaire arabe. Sauf que Mohamed Ali, 45 ans, ne chante ni l’amour, ni le rêve sur scène. Cet ancien acteur et ex-businessman, qui a fait des affaires avec l’armée pendant quinze ans, use désormais son timbre dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Son message? La colère et la dénonciation.

Mohamed Ali tacle l’armée pour avoir “construit de nombreux projets ratés qui n’ont apporté aucun revenu aux gens” et dénonce les malversations du corps militaire et du président Abdel Fattah Al Sissi. Des accusations, non étayées de preuves, qui secouent un pays asphyxié par une crise interminable.

Depuis plusieurs jours, les rues des grandes villes ont recommencé à être investies par une foule éparse, réminiscence des mouvements de 2011. Désormais, Mohamed Ali appelle les manifestants égyptiens à prendre part à “une marche du million”, vendredi 27 septembre, sur toutes les places du pays. De là à s’imaginer leader d’un nouveau printemps...