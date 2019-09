Cour des comptes: le vrai bilan d’Akhannouch

“Le bureau politique (du RNI, ndlr) a abordé le contenu du rapport annuel de la Cour des comptes. En tant que ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, le frère président du parti a apporté des données précises concernant l’évolution du Plan Maroc Vert et de la stratégie Halieutis”, indiquait un communiqué publié le 20 septembre, neuf jours après la publication du rapport Jettou, et quelques heures avant la rentrée politique de Aziz Akhannouch devant les jeunes du RNI lors d’un meeting à Agadir.

Pour le RNI, les chiffres présentés par Aziz Akhannouch “illustrent clairement les résultats positifs réalisés dans ces deux secteurs contrairement aux fausses informations qui ont été diffusées et qui ne reposent sur aucune base”. Et d’appeler à “la mise en place d’une bonne méthodologie de travail des institutions constitutionnelles et à la protection de leur indépendance contre toute récupération politique ou une implication dans des conflits étroits pour servir une partie au détriment d’une autre”. Le dernier rapport de la Cour des comptes a tout de même quelques éléments à apporter sur les méthodes de...