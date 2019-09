Adnane Mouktabil, poubelle la vie

L e pays chevillé au corps

“C’était un enfant dynamique et curieux qui voulait tout apprendre”, dit de lui son père. Féru d’histoire depuis l’enfance, Adnane Mouktabil a une passion pour l’empire romain et les cités grecques. “Contrairement à son père, Adnane ne voulait pas devenir fonctionnaire, il était très ambitieux et ouvert sur le monde des affaires”, selon son mentor et ami intime de son père.

Adolescent, il partage son désir de porter une initiative qui ait du sens pour “rendre le Maroc meilleur”. Se définissant comme un “patriote”, il refusera d’ailleurs quelques années plus tard de commercialiser ses Ecobox en Grande-Bretagne, souhaitant “conserver la marocanité du produit”. Bac en poche à 17 ans, il quitte le lycée André Malraux de Rabat la tête bourdonnante d’idées et décroche une bourse d’études en relations internationales à Londres. La première étape d’un parcours inédit.

Etudiant-entrepreneur

Durant sa première année à l’université d’Essex, Adnane Mouktabil parcourt les modules avec une...