Ad Astra, Bab Sebta, les Inqualifiables... Les sorties de la semaine

Cinéma: quête familiale, folie humaine

Dans un monde légèrement futuriste, Ad Astra de James Gray nous emmène vers une humanité qui a sans doute été trop avare en progrès et en quête de ressources. Dans ce futur proche où la Lune et Mars sont désormais habités par des colonies humaines, Roy McBride, interprété par Brad Pitt, brillant astronaute au calme imperturbable, presque robotique, est missionné pour remédier à un problème de surtensions magnétiques provenant de Neptune qui menace l’humanité.

Un moment interstellaire ponctué de réflexions en voix off du protagoniste, cherchant à fuir cette folie dans laquelle se sont aventurés les hommes. Malgré des effets esthétiques qui plongent dans un espace envoûtant, on regrette un déroulement un peu trop lisse qui laisse présager une fin assez évidente. Au-delà du héros qui tente de sauver le monde, on appréciera l’émotion d’un fils et l’espoir de retrouver un père dans une dystopie.

Dans les Mégarama.